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الرميان معلناً موافقة "السوق المالية" على اكتتاب "أرامكو": اليوم بالغ الأهمية لـ #المملكة

قال: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدّد والطرح العام الأولي خطوة مهمة لتحقيق "الرؤية"

أعلن رئيس مجلس إدارة #أرامكو ياسر الرميان؛ موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال #الرميان في مؤتمر صحفي: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدّد واستفادتهم من قدرات #أرامكو والطرح العام الأولي لـ #أرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030، والإدراج دليل على المكانة الدولية في الأسواق العالمية.

وتابع: اليوم بالغ الأهمية لـ #المملكة في ظل القيادة الرشيدة، وذلك بعد حصول #أرامكو على موافقة هيئة السوق للإدراج، وستظل "أرامكو" المالك الأكبر للشركة.

وأضاف: طرح #أرامكو في "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية، ولن يتغير سعي #أرامكو نحو الريادة على مستوى العالم.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدّد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر؛ متحدّثاً عن نيّة الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلاً تاريخياً في مسيرة الشركة.

كما أعلنت «أرامكو» صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة نفسها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"؛ لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ياسر الرميان السوق المالية أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرميان معلناً موافقة "السوق المالية" على اكتتاب "أرامكو": اليوم بالغ الأهمية لـ #المملكة
سبق

أعلن رئيس مجلس إدارة #أرامكو ياسر الرميان؛ موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال #الرميان في مؤتمر صحفي: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدّد واستفادتهم من قدرات #أرامكو والطرح العام الأولي لـ #أرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030، والإدراج دليل على المكانة الدولية في الأسواق العالمية.

وتابع: اليوم بالغ الأهمية لـ #المملكة في ظل القيادة الرشيدة، وذلك بعد حصول #أرامكو على موافقة هيئة السوق للإدراج، وستظل "أرامكو" المالك الأكبر للشركة.

وأضاف: طرح #أرامكو في "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية، ولن يتغير سعي #أرامكو نحو الريادة على مستوى العالم.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدّد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر؛ متحدّثاً عن نيّة الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلاً تاريخياً في مسيرة الشركة.

كما أعلنت «أرامكو» صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة نفسها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"؛ لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
11:12 AM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:53 PM

الرميان معلناً موافقة "السوق المالية" على اكتتاب "أرامكو": اليوم بالغ الأهمية لـ #المملكة

قال: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدّد والطرح العام الأولي خطوة مهمة لتحقيق "الرؤية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس مجلس إدارة #أرامكو ياسر الرميان؛ موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال #الرميان في مؤتمر صحفي: الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدّد واستفادتهم من قدرات #أرامكو والطرح العام الأولي لـ #أرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030، والإدراج دليل على المكانة الدولية في الأسواق العالمية.

وتابع: اليوم بالغ الأهمية لـ #المملكة في ظل القيادة الرشيدة، وذلك بعد حصول #أرامكو على موافقة هيئة السوق للإدراج، وستظل "أرامكو" المالك الأكبر للشركة.

وأضاف: طرح #أرامكو في "تداول" دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية، ولن يتغير سعي #أرامكو نحو الريادة على مستوى العالم.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولي اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزءٍ من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان، إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها ستتحدّد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على «تويتر» كلمة لرئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر؛ متحدّثاً عن نيّة الشركة الطرح العام الأوّلي في «تداول»، والذي يشكّل تحوّلاً تاريخياً في مسيرة الشركة.

كما أعلنت «أرامكو» صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت، أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة نفسها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"؛ لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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