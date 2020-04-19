من إجمالي الإحصاءات.. مكة والمدينة تسجلان أكثر من نصف حالات الوفاة بـ"كورونا" في المملكة

بـ64 وفاة من 97 حالة سجلتها المملكة

سجلت مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة اليوم 32 حالة وفاة، وكذلك الحال في المدينة المنورة، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها 32 حالة.

واستحوذت المدينتان المقدستان على عدد الوفيات بين مدن المملكة بـ64 حالة وفاة، من بين 97 حالة وفاة سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حتى آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذا الرقم، فإن أكثر من نصف حالات الوفاة من جراء "كورونا" في المملكة العربية السعودية في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة.