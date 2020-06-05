المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا
تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة
تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-06-05
تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:50 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:10 PM
المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا
تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة
تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.