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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا
سبق

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:50 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:10 PM

المملكة تتخطى الـ70 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

تحديثات "الصحة" تُظهر تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,821

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ70 ألفًا، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 70616 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1651 حالة تَعَافٍ جديدة في المملكة؛ ليصبح إجمالي المتعافين 70616 حالة.

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