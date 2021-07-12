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أمير تبوك يسلم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم

سلم -قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.

الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مشروع نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يسلم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم
سبق

سلم -قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:08 PM

أمير تبوك يسلم دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم

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بدر الجبل - تبوك
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سلم -قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع #نيوم.

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