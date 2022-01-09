النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

مزايا تحكم مثيرة يحصل عليها تطبيق "أبل" للياقة البدنية

حصل تطبيق شركة "أبل" الأمريكية للياقة البدنية "أبل فيتنس +" على مزايا تحكم مثيرة في تحديثه المرتقب.

ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مستخدمي التطبيق كافة يوم 10 يناير، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيتضمن التحديث الجديد، تعزيز مزايا التشغيل والتحكم المعتمدة على الصوت، لتشغيل القوائم الموسيقية الملائمة لكل مستخدم، سواء في وقت الركض أو التدريبات أو التأمل أو الاسترخاء، لتساعد المستخدمين على الوصول إلى هدفهم.

وعند نطق المستخدم مثلا عبارة "وقت الركض" أو بالإنجليزية " Time to Run" يتم تشغيل قوائم موسيقية ملائمة لتلك الحالة وتحفز المستخدم على ممارسة الرياضة.

وقال جاي بلانيك؛ نائب رئيس شركة أبل للياقة البدنية: "مع هذه الإضافات الجديدة، سيسهل التطبيق التحفيز والبقاء نشطًا في أي مكان، مع مكتبة كاملة من المحتوى عالي الجودة والمتنوع لتدريب عقلك وجسمك، بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه في رحلة لياقتك".


وأضاف بلانيك: "لا يمكننا الانتظار حتى يتحفز الناس للوصول إلى أهدافهم من خلال المجموعات واستلهام الإلهام من تلك التقنيات الذكية الجديدة".

وقالت "أبل" إنها اعتمدت في ميزاتها الجديدة على ما يقرب من 2000 تمرين على غرار الاستوديو والتأملات الموجهة، وستوفر مجموعات قوائم مختلفة تحفزهم عند بدء التمرين أو التأمل.

وستتضمن المجموعات خطة مقترحة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ خيارات تدريب مقصودة خلال الأيام أو الأسابيع العديدة القادمة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
مزايا تحكم مثيرة يحصل عليها تطبيق "أبل" للياقة البدنية
سبق

حصل تطبيق شركة "أبل" الأمريكية للياقة البدنية "أبل فيتنس +" على مزايا تحكم مثيرة في تحديثه المرتقب.

ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مستخدمي التطبيق كافة يوم 10 يناير، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيتضمن التحديث الجديد، تعزيز مزايا التشغيل والتحكم المعتمدة على الصوت، لتشغيل القوائم الموسيقية الملائمة لكل مستخدم، سواء في وقت الركض أو التدريبات أو التأمل أو الاسترخاء، لتساعد المستخدمين على الوصول إلى هدفهم.

وعند نطق المستخدم مثلا عبارة "وقت الركض" أو بالإنجليزية " Time to Run" يتم تشغيل قوائم موسيقية ملائمة لتلك الحالة وتحفز المستخدم على ممارسة الرياضة.

وقال جاي بلانيك؛ نائب رئيس شركة أبل للياقة البدنية: "مع هذه الإضافات الجديدة، سيسهل التطبيق التحفيز والبقاء نشطًا في أي مكان، مع مكتبة كاملة من المحتوى عالي الجودة والمتنوع لتدريب عقلك وجسمك، بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه في رحلة لياقتك".


وأضاف بلانيك: "لا يمكننا الانتظار حتى يتحفز الناس للوصول إلى أهدافهم من خلال المجموعات واستلهام الإلهام من تلك التقنيات الذكية الجديدة".

وقالت "أبل" إنها اعتمدت في ميزاتها الجديدة على ما يقرب من 2000 تمرين على غرار الاستوديو والتأملات الموجهة، وستوفر مجموعات قوائم مختلفة تحفزهم عند بدء التمرين أو التأمل.

وستتضمن المجموعات خطة مقترحة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ خيارات تدريب مقصودة خلال الأيام أو الأسابيع العديدة القادمة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
10:37 AM

مزايا تحكم مثيرة يحصل عليها تطبيق "أبل" للياقة البدنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
632

حصل تطبيق شركة "أبل" الأمريكية للياقة البدنية "أبل فيتنس +" على مزايا تحكم مثيرة في تحديثه المرتقب.

ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مستخدمي التطبيق كافة يوم 10 يناير، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيتضمن التحديث الجديد، تعزيز مزايا التشغيل والتحكم المعتمدة على الصوت، لتشغيل القوائم الموسيقية الملائمة لكل مستخدم، سواء في وقت الركض أو التدريبات أو التأمل أو الاسترخاء، لتساعد المستخدمين على الوصول إلى هدفهم.

وعند نطق المستخدم مثلا عبارة "وقت الركض" أو بالإنجليزية " Time to Run" يتم تشغيل قوائم موسيقية ملائمة لتلك الحالة وتحفز المستخدم على ممارسة الرياضة.

وقال جاي بلانيك؛ نائب رئيس شركة أبل للياقة البدنية: "مع هذه الإضافات الجديدة، سيسهل التطبيق التحفيز والبقاء نشطًا في أي مكان، مع مكتبة كاملة من المحتوى عالي الجودة والمتنوع لتدريب عقلك وجسمك، بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه في رحلة لياقتك".


وأضاف بلانيك: "لا يمكننا الانتظار حتى يتحفز الناس للوصول إلى أهدافهم من خلال المجموعات واستلهام الإلهام من تلك التقنيات الذكية الجديدة".

وقالت "أبل" إنها اعتمدت في ميزاتها الجديدة على ما يقرب من 2000 تمرين على غرار الاستوديو والتأملات الموجهة، وستوفر مجموعات قوائم مختلفة تحفزهم عند بدء التمرين أو التأمل.

وستتضمن المجموعات خطة مقترحة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ خيارات تدريب مقصودة خلال الأيام أو الأسابيع العديدة القادمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة