مزايا تحكم مثيرة يحصل عليها تطبيق "أبل" للياقة البدنية

حصل تطبيق شركة "أبل" الأمريكية للياقة البدنية "أبل فيتنس +" على مزايا تحكم مثيرة في تحديثه المرتقب.

ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مستخدمي التطبيق كافة يوم 10 يناير، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو".

وسيتضمن التحديث الجديد، تعزيز مزايا التشغيل والتحكم المعتمدة على الصوت، لتشغيل القوائم الموسيقية الملائمة لكل مستخدم، سواء في وقت الركض أو التدريبات أو التأمل أو الاسترخاء، لتساعد المستخدمين على الوصول إلى هدفهم.

وعند نطق المستخدم مثلا عبارة "وقت الركض" أو بالإنجليزية " Time to Run" يتم تشغيل قوائم موسيقية ملائمة لتلك الحالة وتحفز المستخدم على ممارسة الرياضة.

وقال جاي بلانيك؛ نائب رئيس شركة أبل للياقة البدنية: "مع هذه الإضافات الجديدة، سيسهل التطبيق التحفيز والبقاء نشطًا في أي مكان، مع مكتبة كاملة من المحتوى عالي الجودة والمتنوع لتدريب عقلك وجسمك، بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه في رحلة لياقتك".





وأضاف بلانيك: "لا يمكننا الانتظار حتى يتحفز الناس للوصول إلى أهدافهم من خلال المجموعات واستلهام الإلهام من تلك التقنيات الذكية الجديدة".

وقالت "أبل" إنها اعتمدت في ميزاتها الجديدة على ما يقرب من 2000 تمرين على غرار الاستوديو والتأملات الموجهة، وستوفر مجموعات قوائم مختلفة تحفزهم عند بدء التمرين أو التأمل.

وستتضمن المجموعات خطة مقترحة لمساعدة المستخدمين على اتخاذ خيارات تدريب مقصودة خلال الأيام أو الأسابيع العديدة القادمة.