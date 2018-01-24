النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو لحظات مرعبة.. راكب يحاول السيطرة على سيارة "أوبر" بدل السائق

كان تحت تأثير الخمر

التُقط فيديو من كاميرا لوحة قيادة سيارة، يُظهر لحظة محاولة راكبٍ السيطرةَ على عجلة القيادة من سائق "أوبر"، وتسبّب الرجل في انحراف المركبة عبر حارتين في طريق سريع.

ويتساءل تقرير على شبكة "CNN" الأمريكية، ماذا تفعل في هذه الحالة؟

يقول السائق داكس كاسترو: إنه كان يقود سيارة "أوبر" على أحد الطرق السريعة بمدينة سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، ويبدو أن راكباً كان تحت تأثير الخمر؛ حيث أمسك الراكب فجأة بعجلة القيادة، وظل الراكب يقول: "سنصطدم.. سنصطدم".

ويضيف السائق: حاولتُ بعدها كل ما في وسعي كي لا نصطدم، لا أعرف كيف نجونا من التعرض لحادث.

وقال السائق: إن السيارة انحرفت عبر حارتين على الطريق السريع، وبعدها اتصل بالشرطة فور توقفهم، وسيواجه الراكب تهماً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو لحظات مرعبة.. راكب يحاول السيطرة على سيارة "أوبر" بدل السائق
سبق

التُقط فيديو من كاميرا لوحة قيادة سيارة، يُظهر لحظة محاولة راكبٍ السيطرةَ على عجلة القيادة من سائق "أوبر"، وتسبّب الرجل في انحراف المركبة عبر حارتين في طريق سريع.

ويتساءل تقرير على شبكة "CNN" الأمريكية، ماذا تفعل في هذه الحالة؟

يقول السائق داكس كاسترو: إنه كان يقود سيارة "أوبر" على أحد الطرق السريعة بمدينة سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، ويبدو أن راكباً كان تحت تأثير الخمر؛ حيث أمسك الراكب فجأة بعجلة القيادة، وظل الراكب يقول: "سنصطدم.. سنصطدم".

ويضيف السائق: حاولتُ بعدها كل ما في وسعي كي لا نصطدم، لا أعرف كيف نجونا من التعرض لحادث.

وقال السائق: إن السيارة انحرفت عبر حارتين على الطريق السريع، وبعدها اتصل بالشرطة فور توقفهم، وسيواجه الراكب تهماً.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
08:48 AM

فيديو لحظات مرعبة.. راكب يحاول السيطرة على سيارة "أوبر" بدل السائق

كان تحت تأثير الخمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,488

التُقط فيديو من كاميرا لوحة قيادة سيارة، يُظهر لحظة محاولة راكبٍ السيطرةَ على عجلة القيادة من سائق "أوبر"، وتسبّب الرجل في انحراف المركبة عبر حارتين في طريق سريع.

ويتساءل تقرير على شبكة "CNN" الأمريكية، ماذا تفعل في هذه الحالة؟

يقول السائق داكس كاسترو: إنه كان يقود سيارة "أوبر" على أحد الطرق السريعة بمدينة سكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، ويبدو أن راكباً كان تحت تأثير الخمر؛ حيث أمسك الراكب فجأة بعجلة القيادة، وظل الراكب يقول: "سنصطدم.. سنصطدم".

ويضيف السائق: حاولتُ بعدها كل ما في وسعي كي لا نصطدم، لا أعرف كيف نجونا من التعرض لحادث.

وقال السائق: إن السيارة انحرفت عبر حارتين على الطريق السريع، وبعدها اتصل بالشرطة فور توقفهم، وسيواجه الراكب تهماً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,701
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,381
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,595
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,525

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة