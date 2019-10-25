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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب

غرَّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حمدان الشمراني 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على طرده في مباراة فريقه ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة التاسعة.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الطائي 10 آلاف ريال نظير رمي جماهيره 4 علب مياه.

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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب
سبق

غرَّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حمدان الشمراني 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على طرده في مباراة فريقه ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة التاسعة.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الطائي 10 آلاف ريال نظير رمي جماهيره 4 علب مياه.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
08:42 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على لاعب الاتحاد و"الطائي".. تعرَّف على السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غرَّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حمدان الشمراني 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على طرده في مباراة فريقه ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة التاسعة.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الطائي 10 آلاف ريال نظير رمي جماهيره 4 علب مياه.

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142 مليون ..

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