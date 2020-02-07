"آل سلطان" ينعون والدتهم "رزنة"

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي الشيخ ناصر آل سلطان وأبناؤه، والدتهم "رزنة بنت ناصر ابن نورة"، رحمها الله وغفر لها وتجاوز عنها وتقبّلها بقبول حسن، وثبّتها بالقول الثابت وألحقها بالصالحين، وأسكنها فسيح جناته. يُتَقَبَّل العزاء للرجال بمنزلنا في حي الحزم بالرياض، وعلى هاتف: 0540000501.

إنا لله وإنا إليه راجعون.