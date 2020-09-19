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متحدثة الخارجية الأمريكية: هجوم أرامكو لا يهدد الأمن القومي السعودي وحده بل الأمريكيين والعالم

وصفت الهجوم ضد أرامكو بـ"غير المقبول وغير المسبوق"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: إن الهجوم على أرامكو السعودية لم يشكّل "تهديدًا للأمن القومي السعودي فحسب؛ بل أيضًا لحياة جميع المواطنين الأمريكيين الذي يعيشون ويعملون في المملكة؛ فضلًا عن إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام.
وأشارت المتحدثة في بيان، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا على وصف الهجوم ضد أرامكو بـ"غير المقبول وغير المسبوق".
وأضافت أن الجانبان ناقشا أيضًا الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية، واتفقا على أن النظام الإيراني "يجب أن يُحاسَب على سلوكه العدواني المستمر والمتهور والمهدد".

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متحدثة الخارجية الأمريكية: هجوم أرامكو لا يهدد الأمن القومي السعودي وحده بل الأمريكيين والعالم
سبق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: إن الهجوم على أرامكو السعودية لم يشكّل "تهديدًا للأمن القومي السعودي فحسب؛ بل أيضًا لحياة جميع المواطنين الأمريكيين الذي يعيشون ويعملون في المملكة؛ فضلًا عن إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام.
وأشارت المتحدثة في بيان، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا على وصف الهجوم ضد أرامكو بـ"غير المقبول وغير المسبوق".
وأضافت أن الجانبان ناقشا أيضًا الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية، واتفقا على أن النظام الإيراني "يجب أن يُحاسَب على سلوكه العدواني المستمر والمتهور والمهدد".

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:37 AM

متحدثة الخارجية الأمريكية: هجوم أرامكو لا يهدد الأمن القومي السعودي وحده بل الأمريكيين والعالم

وصفت الهجوم ضد أرامكو بـ"غير المقبول وغير المسبوق"

A A A
خالد علي - الرياض
6
3,802

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: إن الهجوم على أرامكو السعودية لم يشكّل "تهديدًا للأمن القومي السعودي فحسب؛ بل أيضًا لحياة جميع المواطنين الأمريكيين الذي يعيشون ويعملون في المملكة؛ فضلًا عن إمدادات الطاقة العالمية بشكل عام.
وأشارت المتحدثة في بيان، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا على وصف الهجوم ضد أرامكو بـ"غير المقبول وغير المسبوق".
وأضافت أن الجانبان ناقشا أيضًا الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية، واتفقا على أن النظام الإيراني "يجب أن يُحاسَب على سلوكه العدواني المستمر والمتهور والمهدد".

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