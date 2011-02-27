عبدالله مريع إلى المرتبة الرابعة عشرة

صدر قرار وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد سليمان الحمدان، بتعيين عبدالله بن مريع سليمان، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد على وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة.

وعبّر عبدالله بن مريع سليمان، عن صادق شكره وعظيم امتنانه لوزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المعهد سليمان الحمدان، ومدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني، على الثقة الكبيرة؛ سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء مهامه على أكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.