النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية الدرب" تنفذ مشاريع تنموية وتطويرية بتكلفة 40 مليون ريال

خلال العام المنقضي بقطاعات الطرق والترفيه والخدمات والمرافق العامة

نفذت بلدية محافظة الدرب بالتنسيق مع المجلس البلدي، عدداً من المشاريع التطويرية والترفيهية الهامة خلال العام ١٤٤٠هـ، بتكلفة مالية بلغت أكثر من 40 مليون ريال؛ لدفع عجلة التنمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتطويرية بدعم واهتمام من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وكذلك متابعة محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، لتحقيق مشاريع استراتيجية وتنموية في قطاع الطرق والترفيه والخدمات والمباني والمرافق العامة بخطى مدروسة.

ولفت خرمي إلى أن تلك المشاريع تتمثل في إنشاء مشاريع في المحافظة ومراكزها وقراها، تكمن في سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة تتجاوز ١٨ مليون ريال وإنشاء مباني ومرافق بلدية تمثلت في مبنى مجلس بلدي وصالة رياضية ومقبرة نموذجية وصالة عزاء بقيمة تتجاوز 11 مليون ريال، وإنشاء 5 ملاعب مزودة بساحات وممرات في كل من القائم الأسفل ومركز عتود وريم ورملان والدرب القديم، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال، كما شملت المشاريع إنشاء مشروع بوادي عتود، أحد أهم الأودية بالمحافظة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، حيث يتم عمل حماية خرسانية وعبارات بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال.

وأضاف خرمي أنه جاري إنشاء منتزه عام، كمرحلة أولى شرق المحافظة بأكثر من 8 ملايين ريال، وتم إعادة تأهيل جميع الحدائق والمسطحات الخضراء والشواطئ بالمحافظة، استعداداً لموسم الربيع.
وختم بقوله، تتجسد تلك المشاريع في اهتمام بلدية الدرب والمجلس البلدي بالتنمية وحرصاً منها لتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية الدرب" تنفذ مشاريع تنموية وتطويرية بتكلفة 40 مليون ريال
سبق

نفذت بلدية محافظة الدرب بالتنسيق مع المجلس البلدي، عدداً من المشاريع التطويرية والترفيهية الهامة خلال العام ١٤٤٠هـ، بتكلفة مالية بلغت أكثر من 40 مليون ريال؛ لدفع عجلة التنمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتطويرية بدعم واهتمام من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وكذلك متابعة محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، لتحقيق مشاريع استراتيجية وتنموية في قطاع الطرق والترفيه والخدمات والمباني والمرافق العامة بخطى مدروسة.

ولفت خرمي إلى أن تلك المشاريع تتمثل في إنشاء مشاريع في المحافظة ومراكزها وقراها، تكمن في سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة تتجاوز ١٨ مليون ريال وإنشاء مباني ومرافق بلدية تمثلت في مبنى مجلس بلدي وصالة رياضية ومقبرة نموذجية وصالة عزاء بقيمة تتجاوز 11 مليون ريال، وإنشاء 5 ملاعب مزودة بساحات وممرات في كل من القائم الأسفل ومركز عتود وريم ورملان والدرب القديم، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال، كما شملت المشاريع إنشاء مشروع بوادي عتود، أحد أهم الأودية بالمحافظة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، حيث يتم عمل حماية خرسانية وعبارات بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال.

وأضاف خرمي أنه جاري إنشاء منتزه عام، كمرحلة أولى شرق المحافظة بأكثر من 8 ملايين ريال، وتم إعادة تأهيل جميع الحدائق والمسطحات الخضراء والشواطئ بالمحافظة، استعداداً لموسم الربيع.
وختم بقوله، تتجسد تلك المشاريع في اهتمام بلدية الدرب والمجلس البلدي بالتنمية وحرصاً منها لتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
02:22 PM

"بلدية الدرب" تنفذ مشاريع تنموية وتطويرية بتكلفة 40 مليون ريال

خلال العام المنقضي بقطاعات الطرق والترفيه والخدمات والمرافق العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
79

نفذت بلدية محافظة الدرب بالتنسيق مع المجلس البلدي، عدداً من المشاريع التطويرية والترفيهية الهامة خلال العام ١٤٤٠هـ، بتكلفة مالية بلغت أكثر من 40 مليون ريال؛ لدفع عجلة التنمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتطويرية بدعم واهتمام من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من قبل أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وكذلك متابعة محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، لتحقيق مشاريع استراتيجية وتنموية في قطاع الطرق والترفيه والخدمات والمباني والمرافق العامة بخطى مدروسة.

ولفت خرمي إلى أن تلك المشاريع تتمثل في إنشاء مشاريع في المحافظة ومراكزها وقراها، تكمن في سفلتة وأرصفة وإنارة بقيمة تتجاوز ١٨ مليون ريال وإنشاء مباني ومرافق بلدية تمثلت في مبنى مجلس بلدي وصالة رياضية ومقبرة نموذجية وصالة عزاء بقيمة تتجاوز 11 مليون ريال، وإنشاء 5 ملاعب مزودة بساحات وممرات في كل من القائم الأسفل ومركز عتود وريم ورملان والدرب القديم، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال، كما شملت المشاريع إنشاء مشروع بوادي عتود، أحد أهم الأودية بالمحافظة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، حيث يتم عمل حماية خرسانية وعبارات بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال.

وأضاف خرمي أنه جاري إنشاء منتزه عام، كمرحلة أولى شرق المحافظة بأكثر من 8 ملايين ريال، وتم إعادة تأهيل جميع الحدائق والمسطحات الخضراء والشواطئ بالمحافظة، استعداداً لموسم الربيع.
وختم بقوله، تتجسد تلك المشاريع في اهتمام بلدية الدرب والمجلس البلدي بالتنمية وحرصاً منها لتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,835
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,393
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,330
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,702

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة