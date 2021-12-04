مصر إلى دور الثمانية في كأس العرب.. والسودان تودِّع

تأهل المنتخب المصري لدور الثمانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم بقطر2021؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره السوداني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.



وتناوب على تسجيل الخماسية المصرية كل من: أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وحسين فيصل ومحمد شريف في الدقائق الـ4 والـ13 والـ31 والـ57 والـ78 على الترتيب.



وأنهى المنتخب السوداني المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبَيْه ياسر مزمل وفارس عبد الله في الدقيقتَيْن الـ45 والـ53 على التوالي.