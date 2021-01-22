سلطان البلوشي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، سلطان شيرخان علي البلوشي وصُلي عليه في المسجد النبوي ودُفن في البقيع.

وتقدم "سبق" التعازي لذوي الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.