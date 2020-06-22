الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا
إجمالي عدد المتعافين بلغ 31770
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.
وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-22
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.
وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:27 PM
الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا
إجمالي عدد المتعافين بلغ 31770
سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.
وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.