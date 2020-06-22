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الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين بلغ 31770

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.

وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.

وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:27 PM

الكويت: شفاء 530 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين بلغ 31770

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 31770 حالة.

وأكدت أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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