محافظ أملج يقلد "الفايز" رتبة "عميد"

قلّد محافظ أملج، زياد بن عبدالمحسن البازعي، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر، منصور بن ناصر الفايز رتبته الجديدة.

جاء ذلك، بعد صدور الموافقه السامية على ترقيته إلى رتبة عميد.

وقدم "البازعي" له التهنئة والثقة الملكية بمناسبة الترقية، سائلاً الله تعالى، أن يجعلها له عونًا في خدمة دينه ووطنه.

من جهته، أعرب "الفايز" عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن .