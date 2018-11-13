النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

محافظ أملج يقلد "الفايز" رتبة "عميد"

قلّد محافظ أملج، زياد بن عبدالمحسن البازعي، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر، منصور بن ناصر الفايز رتبته الجديدة.

جاء ذلك، بعد صدور الموافقه السامية على ترقيته إلى رتبة عميد.

وقدم "البازعي" له التهنئة والثقة الملكية بمناسبة الترقية، سائلاً الله تعالى، أن يجعلها له عونًا في خدمة دينه ووطنه.

من جهته، أعرب "الفايز" عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
محافظ أملج يقلد "الفايز" رتبة "عميد"
سبق

قلّد محافظ أملج، زياد بن عبدالمحسن البازعي، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر، منصور بن ناصر الفايز رتبته الجديدة.

جاء ذلك، بعد صدور الموافقه السامية على ترقيته إلى رتبة عميد.

وقدم "البازعي" له التهنئة والثقة الملكية بمناسبة الترقية، سائلاً الله تعالى، أن يجعلها له عونًا في خدمة دينه ووطنه.

من جهته، أعرب "الفايز" عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن .

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
06:00 PM

محافظ أملج يقلد "الفايز" رتبة "عميد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أملج
0
409

قلّد محافظ أملج، زياد بن عبدالمحسن البازعي، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر، منصور بن ناصر الفايز رتبته الجديدة.

جاء ذلك، بعد صدور الموافقه السامية على ترقيته إلى رتبة عميد.

وقدم "البازعي" له التهنئة والثقة الملكية بمناسبة الترقية، سائلاً الله تعالى، أن يجعلها له عونًا في خدمة دينه ووطنه.

من جهته، أعرب "الفايز" عن فخره واعتزازه بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن .

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,497
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,779
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,299
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,363

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة