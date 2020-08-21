النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. إحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء مسؤولين بسبب تعديات على أراضي البحر الأحمر

أمريكا اللاتينية: الوفيات بالفيروس تتجاوز 250 ألفاً

ارتفاع الإصابات في بيرو وكولومبيا والأرجنتين

تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية من جرّاء مرض كوفيد-19، الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد، 250 ألفاً، الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة.

وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وسجلت المنطقة أكثر من 3000 حالة وفاة يومياً بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وتكافح البرازيل، ثاني أكبر تفشٍ للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفاً في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا اللاتينية: الوفيات بالفيروس تتجاوز 250 ألفاً
سبق

تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية من جرّاء مرض كوفيد-19، الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد، 250 ألفاً، الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة.

وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وسجلت المنطقة أكثر من 3000 حالة وفاة يومياً بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وتكافح البرازيل، ثاني أكبر تفشٍ للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفاً في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
01:23 PM

أمريكا اللاتينية: الوفيات بالفيروس تتجاوز 250 ألفاً

ارتفاع الإصابات في بيرو وكولومبيا والأرجنتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
143

تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية من جرّاء مرض كوفيد-19، الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد، 250 ألفاً، الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة.

وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وسجلت المنطقة أكثر من 3000 حالة وفاة يومياً بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وتكافح البرازيل، ثاني أكبر تفشٍ للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفاً في أكبر دول أمريكا اللاتينية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,415
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,834

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة