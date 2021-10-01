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"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. ختام منافسات بطولة "الأبسك" للرماية وتكريم أبطالها الفائزين

فيما قدّم "سعود بن خالد" التهنئة لأصحاب المراكز الأولى وشكر المشاركين

اختتمت، أمس الخميس، منافسات بطولة الهيئات للرماية العملية "الآبسك"، والتي استمرت منافساتها خلال الفترة من 26-30 سبتمبر.

وقد جاءت نتائج منافسات‏ (الفرق) على النحو التالي:

‏المركز الأول/ منتخب الأمن العام

‏المركز الثاني/ منتخب مكافحة المخدرات

‏المركز الثالث/ منتخب كلية الملك فهد الأمنية

كما جاءت نتائج منافسات الفردي على النحو التالي:

‏المركز الأول/ محمد العنزي بنتيجة 59.150 من الأمن العام

‏المركز الثاني/ سلطان الشمري بنتيجة 52.583 من اتحاد الرماية

‏المركز الثالث/ عبدالعليم المولد بنتيجة 50.814 من مكافحة المخدرات

‏وفي ختام البطولة، كرم المدير التنفيذي للاتحاد سلطان آل الشيخ المشرفين والحكام المشاركين في التنظيم وإدارة المنافسات.

‏ومع ختام البطولة، قدم الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة الهيئات للرماية العملية "الآبسك"، متمنياً التوفيق في قادم البطولات لبقية زملائهم الذين لم يحالفهم الحظ، وشكر كل الجهات العسكرية المشاركة والحكام وفريق العمل على إنجاح البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. ختام منافسات بطولة "الأبسك" للرماية وتكريم أبطالها الفائزين
سبق

اختتمت، أمس الخميس، منافسات بطولة الهيئات للرماية العملية "الآبسك"، والتي استمرت منافساتها خلال الفترة من 26-30 سبتمبر.

وقد جاءت نتائج منافسات‏ (الفرق) على النحو التالي:

‏المركز الأول/ منتخب الأمن العام

‏المركز الثاني/ منتخب مكافحة المخدرات

‏المركز الثالث/ منتخب كلية الملك فهد الأمنية

كما جاءت نتائج منافسات الفردي على النحو التالي:

‏المركز الأول/ محمد العنزي بنتيجة 59.150 من الأمن العام

‏المركز الثاني/ سلطان الشمري بنتيجة 52.583 من اتحاد الرماية

‏المركز الثالث/ عبدالعليم المولد بنتيجة 50.814 من مكافحة المخدرات

‏وفي ختام البطولة، كرم المدير التنفيذي للاتحاد سلطان آل الشيخ المشرفين والحكام المشاركين في التنظيم وإدارة المنافسات.

‏ومع ختام البطولة، قدم الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة الهيئات للرماية العملية "الآبسك"، متمنياً التوفيق في قادم البطولات لبقية زملائهم الذين لم يحالفهم الحظ، وشكر كل الجهات العسكرية المشاركة والحكام وفريق العمل على إنجاح البطولة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
03:29 PM

شاهد.. ختام منافسات بطولة "الأبسك" للرماية وتكريم أبطالها الفائزين

فيما قدّم "سعود بن خالد" التهنئة لأصحاب المراكز الأولى وشكر المشاركين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، أمس الخميس، منافسات بطولة الهيئات للرماية العملية "الآبسك"، والتي استمرت منافساتها خلال الفترة من 26-30 سبتمبر.

وقد جاءت نتائج منافسات‏ (الفرق) على النحو التالي:

‏المركز الأول/ منتخب الأمن العام

‏المركز الثاني/ منتخب مكافحة المخدرات

‏المركز الثالث/ منتخب كلية الملك فهد الأمنية

كما جاءت نتائج منافسات الفردي على النحو التالي:

‏المركز الأول/ محمد العنزي بنتيجة 59.150 من الأمن العام

‏المركز الثاني/ سلطان الشمري بنتيجة 52.583 من اتحاد الرماية

‏المركز الثالث/ عبدالعليم المولد بنتيجة 50.814 من مكافحة المخدرات

‏وفي ختام البطولة، كرم المدير التنفيذي للاتحاد سلطان آل الشيخ المشرفين والحكام المشاركين في التنظيم وإدارة المنافسات.

‏ومع ختام البطولة، قدم الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة الهيئات للرماية العملية "الآبسك"، متمنياً التوفيق في قادم البطولات لبقية زملائهم الذين لم يحالفهم الحظ، وشكر كل الجهات العسكرية المشاركة والحكام وفريق العمل على إنجاح البطولة.

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