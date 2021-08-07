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السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا

كشف استطلاع جديد أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالميًّا من بين الدول الأكثر تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا "كوفيد - 19".

ووفقًا لصحيفة "بزنس تودي" المهتمة بالشؤون الاقتصادية عالميًّا" فإن الاستطلاع الذي أجرته شركة ابوسوس العالمية كشف أن 7% فقط من المواطنين حول العالم يعتقدون أن اقتصاد بلادهم قد تعافى بالفعل.

وأشار التقرير إلى إن 83% من الصينيين يعتقدون أن بلادهم تعافت اقتصاديًّا من جائحة كورونا بالفعل، أو أنها في طريقها للتعافي بشكل تام خلال عام واحد، مقابل 63% من السعوديين و38% من الهنود و38% من الأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع: فإن توفر الوظائف وفتح الأعمال التجارية الجديدة وزيادة السياحة هي العلامات الثلاث الأولى للانتعاش الاقتصادي، تليها البنية التحتية والتغيرات الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا
سبق

كشف استطلاع جديد أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالميًّا من بين الدول الأكثر تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا "كوفيد - 19".

ووفقًا لصحيفة "بزنس تودي" المهتمة بالشؤون الاقتصادية عالميًّا" فإن الاستطلاع الذي أجرته شركة ابوسوس العالمية كشف أن 7% فقط من المواطنين حول العالم يعتقدون أن اقتصاد بلادهم قد تعافى بالفعل.

وأشار التقرير إلى إن 83% من الصينيين يعتقدون أن بلادهم تعافت اقتصاديًّا من جائحة كورونا بالفعل، أو أنها في طريقها للتعافي بشكل تام خلال عام واحد، مقابل 63% من السعوديين و38% من الهنود و38% من الأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع: فإن توفر الوظائف وفتح الأعمال التجارية الجديدة وزيادة السياحة هي العلامات الثلاث الأولى للانتعاش الاقتصادي، تليها البنية التحتية والتغيرات الاجتماعية.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:19 AM

السعوديون الأكثر تفاؤلًا بتعافي اقتصاد بلادهم من جائحة كورونا

A A A
خالد علي - الرياض
1
561

كشف استطلاع جديد أن السعوديين يأتون في المرتبة الثانية عالميًّا من بين الدول الأكثر تفاؤلًا بشأن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا "كوفيد - 19".

ووفقًا لصحيفة "بزنس تودي" المهتمة بالشؤون الاقتصادية عالميًّا" فإن الاستطلاع الذي أجرته شركة ابوسوس العالمية كشف أن 7% فقط من المواطنين حول العالم يعتقدون أن اقتصاد بلادهم قد تعافى بالفعل.

وأشار التقرير إلى إن 83% من الصينيين يعتقدون أن بلادهم تعافت اقتصاديًّا من جائحة كورونا بالفعل، أو أنها في طريقها للتعافي بشكل تام خلال عام واحد، مقابل 63% من السعوديين و38% من الهنود و38% من الأمريكيين.

ووفقًا للاستطلاع: فإن توفر الوظائف وفتح الأعمال التجارية الجديدة وزيادة السياحة هي العلامات الثلاث الأولى للانتعاش الاقتصادي، تليها البنية التحتية والتغيرات الاجتماعية.

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