الأمطار تعاود هطولها على ينبع.. الجهات المعنية تباشر و"المدني" يحذّر

"النقل" تنبّه مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة

عاودت الأمطار المتوسطة هطولها على ينبع والهيئة الملكية ومركز ينبع النخل بعد نصف ساعة من توقف هطولها، في ظل وجود الجهات المعنية بالميدان لمباشرة أي بلاغ طارئ -لا قدر الله- فيما دعا "مدني المدينة"، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة.

وباشرت بلدية ينبع سحب مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الآليات والمعدات والكوادر البشرية وتنفيذ الخطط الطارئة المعدة سابقاً للحالات المطرية، كما تواصل فرق الطوارئ سحب تكورات مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

بدورها، نبّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في فرعها بالمدينة المنوّرة، مستخدمي طريق ينبع - أملج، وطريق تلعة نزا وطريق أميرة والمرامية وطريق ينبع النخل والفقعلي والعيص، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لهطول الأمطار على الطريق سائلاً السلامة للجميع.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرد وسيولاً.