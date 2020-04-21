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"لا أسرار في المنظمة".. "الصحة العالمية" تفنِّد اتهامات واشنطن بشأن "كورونا"

"غيبريسوس": لم نُخفِ شيئًا عن أمريكا.. وأطلقنا الإنذار منذ ظهور الفيروس بالصين

بعد وابل الانتقادات الشرسة التي أطلقتها الولايات المتحدة بحق منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا، ردت المنظمة اليوم الاثنين بالتشديد على أنها "لم تُخفِ شيئًا عن أمريكا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، أوضح مدير المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أنه "لم يتم إخفاء شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول"، مكررًا مرات عدة: "لا أسرار في منظمة الصحة العالمية".

وشدد غيبريسوس على أن منظمة الصحة العالمية "أطلقت منذ اليوم الأول الإنذار" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

من جانبه، قال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، إنه كان يوجد منذ غرة يناير الماضي 15 ممثلاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقر منظمة الصحة العالمية في إطار جهود التصدي لوباء "كوفيد-19".

وعلقت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي تمويلها للمنظمة متهمة إياها بأنها "مقربة بشكل مفرط من الصين، وأساءت التعامل مع الوباء".

وتصاعد الضغط في الولايات المتحدة يوم 16 إبريل عندما دعا الجمهوريون في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب إلى "ربط تقديم تمويلات جديدة باستقالة غيبريسوس"، الذي اتهموه بـ"الفشل" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي جنيف دافع مدير المنظمة بشدة عن موقفه، واعتبر أن "وجود طاقم من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يعطيهم أفضلية".

أمريكا الصين منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"لا أسرار في المنظمة".. "الصحة العالمية" تفنِّد اتهامات واشنطن بشأن "كورونا"
سبق

بعد وابل الانتقادات الشرسة التي أطلقتها الولايات المتحدة بحق منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا، ردت المنظمة اليوم الاثنين بالتشديد على أنها "لم تُخفِ شيئًا عن أمريكا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، أوضح مدير المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أنه "لم يتم إخفاء شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول"، مكررًا مرات عدة: "لا أسرار في منظمة الصحة العالمية".

وشدد غيبريسوس على أن منظمة الصحة العالمية "أطلقت منذ اليوم الأول الإنذار" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

من جانبه، قال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، إنه كان يوجد منذ غرة يناير الماضي 15 ممثلاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقر منظمة الصحة العالمية في إطار جهود التصدي لوباء "كوفيد-19".

وعلقت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي تمويلها للمنظمة متهمة إياها بأنها "مقربة بشكل مفرط من الصين، وأساءت التعامل مع الوباء".

وتصاعد الضغط في الولايات المتحدة يوم 16 إبريل عندما دعا الجمهوريون في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب إلى "ربط تقديم تمويلات جديدة باستقالة غيبريسوس"، الذي اتهموه بـ"الفشل" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي جنيف دافع مدير المنظمة بشدة عن موقفه، واعتبر أن "وجود طاقم من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يعطيهم أفضلية".

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:06 AM

"لا أسرار في المنظمة".. "الصحة العالمية" تفنِّد اتهامات واشنطن بشأن "كورونا"

"غيبريسوس": لم نُخفِ شيئًا عن أمريكا.. وأطلقنا الإنذار منذ ظهور الفيروس بالصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد وابل الانتقادات الشرسة التي أطلقتها الولايات المتحدة بحق منظمة الصحة العالمية بشأن وباء كورونا، ردت المنظمة اليوم الاثنين بالتشديد على أنها "لم تُخفِ شيئًا عن أمريكا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، أوضح مدير المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أنه "لم يتم إخفاء شيء عن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول"، مكررًا مرات عدة: "لا أسرار في منظمة الصحة العالمية".

وشدد غيبريسوس على أن منظمة الصحة العالمية "أطلقت منذ اليوم الأول الإنذار" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

من جانبه، قال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، إنه كان يوجد منذ غرة يناير الماضي 15 ممثلاً للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقر منظمة الصحة العالمية في إطار جهود التصدي لوباء "كوفيد-19".

وعلقت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الماضي تمويلها للمنظمة متهمة إياها بأنها "مقربة بشكل مفرط من الصين، وأساءت التعامل مع الوباء".

وتصاعد الضغط في الولايات المتحدة يوم 16 إبريل عندما دعا الجمهوريون في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب إلى "ربط تقديم تمويلات جديدة باستقالة غيبريسوس"، الذي اتهموه بـ"الفشل" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي جنيف دافع مدير المنظمة بشدة عن موقفه، واعتبر أن "وجود طاقم من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يعطيهم أفضلية".

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