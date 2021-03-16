سكين و3 طعنات إحداها في العين.. تفاصيل وأطراف فيديو مضاربة "شوقية مكة"

الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة ضبطت الجاني وأحالت القضية للجهات المختصة

كشفت مصادر تفاصيل حول "فيديو مضاربة حي الشوقية بمكة المكرمة"، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه شخص ينهال بالضرب على آخر في شارع رئيسي.

وأشارت المعلومات إلى أن مضاربة بين مقيميْن من الجنسية السودانية وقعت بأحد الشوارع في حي الشوقية بمكة المكرمة صباح السبت الماضي، نتج عنها تعرّض أحدهما لعدة طعنات عن طريق آلة حادة "سكين"، قبل أن تباشر الجهات الأمنية الحادثة، بعد تلقيها بلاغاً.

وتلقى المجني عليه عدة طعنات، واحدة في الرأس، والثانية في البطن، والثالثة في العين اليسرى، نُقل على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط الجاني، وأحالت ملف القضية إلى الجهات المختصة.