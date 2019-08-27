النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأحساء..استئناف حلقات "زيد بن حارثة" القرآنية بعد غد والتسجيل هنا

برامج حفظ ومراجعة وتصحيح تلاوة وتلقين موزعة على الصلوات الـ5

أعلنت حلقات زيد بن حارثة -رضي الله عنه- بجامع المقهوي في حي محاسن بالأحساء، عن استئناف حلقاتها القرآنية "عن بُعد" للعام الدراسي 1443هـ؛ وذلك في يوم الأحد القادم 21/ 1/ 1443هـ.

هذا وستكون برامج الحلقة هي: الحفظ، والمراجعة، وتصحيح التلاوة، والتلقين، على فترات موزعة على الصلوات الخمس؛ حيث ستكون فجراً من الخامسة صباحاً وحتى السادسة صباحاً، وظهراً من الساعة الواحدة وحتى الثانية، وعصراً من الساعة الرابعة وحتى الخامسة، أما المغرب فستكون كامل الفترة ما بين الصلاتين، والعشاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة.

ويمكن التسجيل في الحلقات عبر الرابط: "https://forms.gle/V6MpGAVbR4HYfXMt6" ، أو عبر الجوال رقم: (0502244094).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الأحساء..استئناف حلقات "زيد بن حارثة" القرآنية بعد غد والتسجيل هنا
سبق

أعلنت حلقات زيد بن حارثة -رضي الله عنه- بجامع المقهوي في حي محاسن بالأحساء، عن استئناف حلقاتها القرآنية "عن بُعد" للعام الدراسي 1443هـ؛ وذلك في يوم الأحد القادم 21/ 1/ 1443هـ.

هذا وستكون برامج الحلقة هي: الحفظ، والمراجعة، وتصحيح التلاوة، والتلقين، على فترات موزعة على الصلوات الخمس؛ حيث ستكون فجراً من الخامسة صباحاً وحتى السادسة صباحاً، وظهراً من الساعة الواحدة وحتى الثانية، وعصراً من الساعة الرابعة وحتى الخامسة، أما المغرب فستكون كامل الفترة ما بين الصلاتين، والعشاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة.

ويمكن التسجيل في الحلقات عبر الرابط: "https://forms.gle/V6MpGAVbR4HYfXMt6" ، أو عبر الجوال رقم: (0502244094).

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
04:56 PM

الأحساء..استئناف حلقات "زيد بن حارثة" القرآنية بعد غد والتسجيل هنا

برامج حفظ ومراجعة وتصحيح تلاوة وتلقين موزعة على الصلوات الـ5

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
1
97

أعلنت حلقات زيد بن حارثة -رضي الله عنه- بجامع المقهوي في حي محاسن بالأحساء، عن استئناف حلقاتها القرآنية "عن بُعد" للعام الدراسي 1443هـ؛ وذلك في يوم الأحد القادم 21/ 1/ 1443هـ.

هذا وستكون برامج الحلقة هي: الحفظ، والمراجعة، وتصحيح التلاوة، والتلقين، على فترات موزعة على الصلوات الخمس؛ حيث ستكون فجراً من الخامسة صباحاً وحتى السادسة صباحاً، وظهراً من الساعة الواحدة وحتى الثانية، وعصراً من الساعة الرابعة وحتى الخامسة، أما المغرب فستكون كامل الفترة ما بين الصلاتين، والعشاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة.

ويمكن التسجيل في الحلقات عبر الرابط: "https://forms.gle/V6MpGAVbR4HYfXMt6" ، أو عبر الجوال رقم: (0502244094).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,094
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة