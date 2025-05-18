النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

العراق: تطبيق حظر مناطقي على 6 أحياء في العاصمة بغداد لمواجهة كورونا

ابتداءً من الأربعاء المقبل

يطبق العراق ابتداءً من الأربعاء المقبل حظراً مناطقيًا على ستة أحياء في العاصمة بغداد يستمر أسبوعين.
أعلن ذلك وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم, مبينًا أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات بوباء كورونا وظهور بؤر وبائية في بعض مناطق بغداد، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر.

وأوضح التميمي أن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر وأحياء الحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية والحرية، مشيراً إلى أن الحظر المناطقي سترافقه أكبر عملية رصد وبائي فعال في القطاعات والمحلات المشمولة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق: تطبيق حظر مناطقي على 6 أحياء في العاصمة بغداد لمواجهة كورونا
سبق

يطبق العراق ابتداءً من الأربعاء المقبل حظراً مناطقيًا على ستة أحياء في العاصمة بغداد يستمر أسبوعين.
أعلن ذلك وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم, مبينًا أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات بوباء كورونا وظهور بؤر وبائية في بعض مناطق بغداد، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر.

وأوضح التميمي أن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر وأحياء الحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية والحرية، مشيراً إلى أن الحظر المناطقي سترافقه أكبر عملية رصد وبائي فعال في القطاعات والمحلات المشمولة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:37 PM

العراق: تطبيق حظر مناطقي على 6 أحياء في العاصمة بغداد لمواجهة كورونا

ابتداءً من الأربعاء المقبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
497

يطبق العراق ابتداءً من الأربعاء المقبل حظراً مناطقيًا على ستة أحياء في العاصمة بغداد يستمر أسبوعين.
أعلن ذلك وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم, مبينًا أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات بوباء كورونا وظهور بؤر وبائية في بعض مناطق بغداد، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر.

وأوضح التميمي أن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر وأحياء الحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية والحرية، مشيراً إلى أن الحظر المناطقي سترافقه أكبر عملية رصد وبائي فعال في القطاعات والمحلات المشمولة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,441
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,564
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة