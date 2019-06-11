النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

بزيادة قاربت 94% عن العام الماضي

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وبلغت البرامج المعلنة 56 برنامجًا في الدراسات العليا مقدَّمة من عشر كليات، على النحو الآتي: ستة برامج في الدكتوراه، و47 برنامجًا في الماجستير، وثلاثة برامج في الدبلوم.

وتمت عملية القبول في تلك البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحقّقة للعدالة في الترشيح للقبول.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وجّه باستحداث برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، كما وجه بتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وبيّن أنه وفي ضوء ذلك التحول التوسعي في مجال الدراسات العليا، بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات (4065)، تم قبول (1109) متقدمين ومتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7% بعدد 473 متقدمًا، ونسبة الإناث 57.3% بعدد 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي.

ودعا الدكتور الحمام جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح عبر بوابة القبول الإلكترونية التالية:

https://services.kfu.edu.sa/Admission

وبيّن أنه التزامًا من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول؛ فسوف يتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونيًّا من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م.

وأشار إلى أن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

جامعة الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وبلغت البرامج المعلنة 56 برنامجًا في الدراسات العليا مقدَّمة من عشر كليات، على النحو الآتي: ستة برامج في الدكتوراه، و47 برنامجًا في الماجستير، وثلاثة برامج في الدبلوم.

وتمت عملية القبول في تلك البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحقّقة للعدالة في الترشيح للقبول.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وجّه باستحداث برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، كما وجه بتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وبيّن أنه وفي ضوء ذلك التحول التوسعي في مجال الدراسات العليا، بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات (4065)، تم قبول (1109) متقدمين ومتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7% بعدد 473 متقدمًا، ونسبة الإناث 57.3% بعدد 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي.

ودعا الدكتور الحمام جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح عبر بوابة القبول الإلكترونية التالية:

https://services.kfu.edu.sa/Admission

وبيّن أنه التزامًا من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول؛ فسوف يتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونيًّا من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م.

وأشار إلى أن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:53 PM

جامعة الملك فيصل تعلن نتائج المقبولين في برامج الدراسات العليا للعام المقبل

بزيادة قاربت 94% عن العام الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,186

أعلنت جامعة الملك فيصل، اليوم، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وبلغت البرامج المعلنة 56 برنامجًا في الدراسات العليا مقدَّمة من عشر كليات، على النحو الآتي: ستة برامج في الدكتوراه، و47 برنامجًا في الماجستير، وثلاثة برامج في الدبلوم.

وتمت عملية القبول في تلك البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحقّقة للعدالة في الترشيح للقبول.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وجّه باستحداث برامج دراسات عليا تخصصية وبينية، وفق ما يتطلبه سوق العمل، كما وجه بتطوير شامل لجميع برامج الدراسات العليا الحالية، وتوسيع نطاق مساراتها لاستيعاب الطلب المتزايد عليها.

وبيّن أنه وفي ضوء ذلك التحول التوسعي في مجال الدراسات العليا، بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات (4065)، تم قبول (1109) متقدمين ومتقدمات، بلغت نسبة الذكور 42.7% بعدد 473 متقدمًا، ونسبة الإناث 57.3% بعدد 636 متقدمة، وبنسبة 97% للسعوديين، وبطاقة استيعابية قاربت ضعف عدد المقبولين في العام الماضي.

ودعا الدكتور الحمام جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح عبر بوابة القبول الإلكترونية التالية:

https://services.kfu.edu.sa/Admission

وبيّن أنه التزامًا من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تأجيل نتائج القبول؛ فسوف يتم في حال الترشح للقبول استكمال المطابقة إلكترونيًّا من خلال الضغط على أيقونة تأكيد القبول والإقرار بالأخذ بالتعليمات المطلوبة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 1441/10/29هـ الموافق 2020/6/21م.

وأشار إلى أن عدم تأكيد القبول في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,012
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,563
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,129

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة