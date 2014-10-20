كورونا.. البرازيل تسجل 12969‭‬ إصابة جديدة و868 حالة بمصر

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 12969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و390 وفاة.

وأشارت الصحة البرازيلية في بيان لها أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد قد بلغ 21 مليونًا و664879؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 603855.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 43 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 320207، من ضمنهم 270193 حالة تم شفاؤها، و18058 حالة وفاة.