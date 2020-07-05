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العراق يدين تركيا على خلفية الاعتداءات المتكررة على أراضيه

حمَّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية

سلَّمت الحكومة العراقية اليوم سفير تركيا في بغداد رسالتَين رسميتَين شديدتَي اللهجة؛ وذلك على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستلجأ لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها في إطار القانون والمواثيق الدولية.

وعدّ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في بيان صحفي أمس أن هذه الاعتداءات إساءة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن إساءتها للسلم الإقليمي، مطالبًا الحكومة التركية بوقفها فورًا.

وحمَّل البيان الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية أو مادية تنجم عن هذه الاعتداءات، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تعزز الاستقرار في المنطقة، ومساندة حق العراق السيادي لحماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.

العراق تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يدين تركيا على خلفية الاعتداءات المتكررة على أراضيه
سبق

سلَّمت الحكومة العراقية اليوم سفير تركيا في بغداد رسالتَين رسميتَين شديدتَي اللهجة؛ وذلك على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستلجأ لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها في إطار القانون والمواثيق الدولية.

وعدّ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في بيان صحفي أمس أن هذه الاعتداءات إساءة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن إساءتها للسلم الإقليمي، مطالبًا الحكومة التركية بوقفها فورًا.

وحمَّل البيان الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية أو مادية تنجم عن هذه الاعتداءات، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تعزز الاستقرار في المنطقة، ومساندة حق العراق السيادي لحماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:44 AM

العراق يدين تركيا على خلفية الاعتداءات المتكررة على أراضيه

حمَّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سلَّمت الحكومة العراقية اليوم سفير تركيا في بغداد رسالتَين رسميتَين شديدتَي اللهجة؛ وذلك على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستلجأ لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها في إطار القانون والمواثيق الدولية.

وعدّ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في بيان صحفي أمس أن هذه الاعتداءات إساءة للعلاقات بين البلدين، فضلاً عن إساءتها للسلم الإقليمي، مطالبًا الحكومة التركية بوقفها فورًا.

وحمَّل البيان الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية أو مادية تنجم عن هذه الاعتداءات، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تعزز الاستقرار في المنطقة، ومساندة حق العراق السيادي لحماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.

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