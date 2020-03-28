النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة

"الصحة": 8 حالات مخالطة ومثلها مرتبطة بالسفر و5 "تقصٍ"

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.

وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.

وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:49 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:08 AM

سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة

"الصحة": 8 حالات مخالطة ومثلها مرتبطة بالسفر و5 "تقصٍ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
669

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.

وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,720
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,281
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,742

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة