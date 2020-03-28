سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة
"الصحة": 8 حالات مخالطة ومثلها مرتبطة بالسفر و5 "تقصٍ"
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.
وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-28
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.
وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:49 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
07:08 AM
سلطنة عُمان .. 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" والإجمالي 152 حالة
"الصحة": 8 حالات مخالطة ومثلها مرتبطة بالسفر و5 "تقصٍ"
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (٢١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين.
وقالت الوزارة، وفق الوكالة الرسمية: (٨) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و(٨) حالات مرتبطة بالسفر، وتخضع (٥) حالات للتقصّي الوبائي.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ١٥٢ حالة.