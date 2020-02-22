"الحصيني": غداً أول أيام "سعد بلع" .. النجم السابع للشتاء وأيامه 13

برده يدمي ولا يقتل .. أحياناً شديد يضر المزروعات وتكثر فيه الأمطار

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، إن غداً الأحد هو أول أيام سعـد بـلع؛ (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء وأيامه (13) يوماً.

وأضاف الحصيني؛ في تغريدات متتابعة على حسابه، أن "سعد بلع" هو آخر أنواء الشتاء ويسمّى "عقرب الدم"؛ دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن أحياناً برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري وتكثر فيه الأمطار-بإذن الله-.

وتابع، يوافق الرابع من برج الحوت، وتقول العرب "إذا طلع الحوت البرد يموت"، وتقول "إذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل-ولحق أهله الهبع، و-هو ولد الإبل آخر النتاج، وصيد المرع وصار في الأرض لمع-من العشب حيث يكثر فيه الفقع"، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، وفيه هجرة الدحروج المطوق.