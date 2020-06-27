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وكالة "الداخلية" تعلن نتائج مرشحي دورة تأهيل الضباط الجامعيين

تحمل رقم "50" بكلية الملك فهد الأمنية.. والقبول "مبدئي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتائج المرشحين للقبول، إلى الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .

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وكالة "الداخلية" تعلن نتائج مرشحي دورة تأهيل الضباط الجامعيين
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتائج المرشحين للقبول، إلى الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
04:22 PM

وكالة "الداخلية" تعلن نتائج مرشحي دورة تأهيل الضباط الجامعيين

تحمل رقم "50" بكلية الملك فهد الأمنية.. والقبول "مبدئي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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9,380

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "50" للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتائج المرشحين للقبول، إلى الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .

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