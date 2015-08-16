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وفاة شاب سقط في بئر جوفية بمهد الذهب

بعمق 11 م .. والدفاع المدني انتشل الجثة

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه غرقاً، من جرّاء سقوطه في بئر جوفية، في إحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب مساء أمس.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت سقوط شخص في بئر بعمق 11 متراً بقرية المحتجبة في مهد الذهب، حيث تم انتشال الجثمان من قاع البئر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة شاب سقط في بئر جوفية بمهد الذهب
سبق

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه غرقاً، من جرّاء سقوطه في بئر جوفية، في إحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب مساء أمس.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت سقوط شخص في بئر بعمق 11 متراً بقرية المحتجبة في مهد الذهب، حيث تم انتشال الجثمان من قاع البئر.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
02:04 PM

وفاة شاب سقط في بئر جوفية بمهد الذهب

بعمق 11 م .. والدفاع المدني انتشل الجثة

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فهد الغبيوي - المدينة المنورة
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3,225

لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه غرقاً، من جرّاء سقوطه في بئر جوفية، في إحدى القرى التابعة لمحافظة مهد الذهب مساء أمس.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت سقوط شخص في بئر بعمق 11 متراً بقرية المحتجبة في مهد الذهب، حيث تم انتشال الجثمان من قاع البئر.

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