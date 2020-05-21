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شيخ شمل "جشم يام" يهنئ ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة

أشاد بدور القيادة الرشيدة ف تحقيق طموح المواطن

رفع الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وإلى أمير منطقة نجران ونائبه، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي؛ داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار؛ في ظل ما نشهده -بحمد الله- من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة، وما تعيشه المملكة من استقرار مثالي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان؛ وذلك بفضل الله ومن ثم حكمة القيادة الرشيدة، لنستشرف بمزيد من التفاؤل مستقبلًا مشرقًا -بإذن الله- لهذا الوطن الغالي.

وهنّأ الشيخ سلطان بن منيف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أفراد قبائله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة، مجددين لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين الطاعة والبيعة والولاء.

وأكد أن هذه الذكرى تُطِل علينا والمملكة العربية السعودية تمر بأزهى عصورها، بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة؛ مشيدًا بما تَحقق من النجاحات المتتالية والمنجزات المتوالية في مختلف المجالات والميادين، وتُواصل تنفيذ المشروعات العملاقة التي أسهمت في رفع الوطن وعزته وتحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم وازدهاره واستباب أمنه.

وأشاد الشيخ "ابن منيف" بجهود القيادة الرشيدة الكبيرة والمشرفة خلال الوقت الراهن تجاه المواطن والمقيم جراء تفشي جائحة كورونا؛ من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات المبذولة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل التصدي لها.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها وينصر جنودنا على الحدود، ويُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

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شيخ شمل "جشم يام" يهنئ ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة
سبق

رفع الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وإلى أمير منطقة نجران ونائبه، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي؛ داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار؛ في ظل ما نشهده -بحمد الله- من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة، وما تعيشه المملكة من استقرار مثالي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان؛ وذلك بفضل الله ومن ثم حكمة القيادة الرشيدة، لنستشرف بمزيد من التفاؤل مستقبلًا مشرقًا -بإذن الله- لهذا الوطن الغالي.

وهنّأ الشيخ سلطان بن منيف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أفراد قبائله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة، مجددين لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين الطاعة والبيعة والولاء.

وأكد أن هذه الذكرى تُطِل علينا والمملكة العربية السعودية تمر بأزهى عصورها، بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة؛ مشيدًا بما تَحقق من النجاحات المتتالية والمنجزات المتوالية في مختلف المجالات والميادين، وتُواصل تنفيذ المشروعات العملاقة التي أسهمت في رفع الوطن وعزته وتحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم وازدهاره واستباب أمنه.

وأشاد الشيخ "ابن منيف" بجهود القيادة الرشيدة الكبيرة والمشرفة خلال الوقت الراهن تجاه المواطن والمقيم جراء تفشي جائحة كورونا؛ من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات المبذولة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل التصدي لها.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها وينصر جنودنا على الحدود، ويُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
11:15 AM

شيخ شمل "جشم يام" يهنئ ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة

أشاد بدور القيادة الرشيدة ف تحقيق طموح المواطن

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هادي آل كليب - نجران
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11,034

رفع الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، شيخ شمل قبائل جشم يام، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وإلى أمير منطقة نجران ونائبه، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي؛ داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وعلى الوطن الغالي بالعزة والتمكين والتطور والازدهار؛ في ظل ما نشهده -بحمد الله- من قوة التلاحم بين الشعب والقيادة، وما تعيشه المملكة من استقرار مثالي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان؛ وذلك بفضل الله ومن ثم حكمة القيادة الرشيدة، لنستشرف بمزيد من التفاؤل مستقبلًا مشرقًا -بإذن الله- لهذا الوطن الغالي.

وهنّأ الشيخ سلطان بن منيف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أفراد قبائله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة، مجددين لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين الطاعة والبيعة والولاء.

وأكد أن هذه الذكرى تُطِل علينا والمملكة العربية السعودية تمر بأزهى عصورها، بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة؛ مشيدًا بما تَحقق من النجاحات المتتالية والمنجزات المتوالية في مختلف المجالات والميادين، وتُواصل تنفيذ المشروعات العملاقة التي أسهمت في رفع الوطن وعزته وتحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم وازدهاره واستباب أمنه.

وأشاد الشيخ "ابن منيف" بجهود القيادة الرشيدة الكبيرة والمشرفة خلال الوقت الراهن تجاه المواطن والمقيم جراء تفشي جائحة كورونا؛ من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات المبذولة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل التصدي لها.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الحبيبة أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها وينصر جنودنا على الحدود، ويُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

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