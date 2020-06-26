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روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 8781 حالة

سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
02:17 PM

روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 8781 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .

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