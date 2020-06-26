روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .
سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .روسيا فيروس كورونا الجديد
سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .
سجلت روسيا اليوم 6800 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و 176 حالة وفاة .
وأفادت وزارة الصحة الروسية، اليوم، بأن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 620 ألفًا و 794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8781 حالة وفاة .