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"أرامكو": حجم الطرح سيكون 1.5 % والنطاق السعري ما بين 30 و32 ريالاً

قالت: رأس مال الشركة يبلغ 60 مليار ريال مقسّمة على 200 مليار سهم عادي

أعلنت شركة أرامكو، اليوم، النطاق السعري للطرح، وبدء الاكتتاب فعلياً؛ حيث قالت الشركة إن حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية؛ أي أنه سيتم طرح 3 مليارات سهم للاكتتاب العام.

وأعلنت الشركة تحديد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً.

ومشاركة الأجانب في اكتتاب "أرامكو" ستتم حصراً من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI)، فيما تركز نشرة اكتتاب "أرامكو" الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية.

تفصيلاً أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، وذلك على النحو التالي:
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين : ( أ ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
وبينت " أرامكو " أن تواريخ الطرح الرئيسية ستكون على النحو التالي :
- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من 20 / 03 / 1441 هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 07 / 04 /1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 20 / 03 /1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 07 / 04 / 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 11 / 04 / 1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م) .
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 / 04 / 1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م) .
ولفتت الشركة النظر إلى أنه سيبدأ تداول أسهمها في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة ،فيما سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).

أرامكو اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": حجم الطرح سيكون 1.5 % والنطاق السعري ما بين 30 و32 ريالاً
سبق

أعلنت شركة أرامكو، اليوم، النطاق السعري للطرح، وبدء الاكتتاب فعلياً؛ حيث قالت الشركة إن حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية؛ أي أنه سيتم طرح 3 مليارات سهم للاكتتاب العام.

وأعلنت الشركة تحديد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً.

ومشاركة الأجانب في اكتتاب "أرامكو" ستتم حصراً من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI)، فيما تركز نشرة اكتتاب "أرامكو" الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية.

تفصيلاً أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، وذلك على النحو التالي:
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين : ( أ ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
وبينت " أرامكو " أن تواريخ الطرح الرئيسية ستكون على النحو التالي :
- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من 20 / 03 / 1441 هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 07 / 04 /1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 20 / 03 /1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 07 / 04 / 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 11 / 04 / 1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م) .
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 / 04 / 1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م) .
ولفتت الشركة النظر إلى أنه سيبدأ تداول أسهمها في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة ،فيما سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:42 AM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
10:48 AM

"أرامكو": حجم الطرح سيكون 1.5 % والنطاق السعري ما بين 30 و32 ريالاً

قالت: رأس مال الشركة يبلغ 60 مليار ريال مقسّمة على 200 مليار سهم عادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة أرامكو، اليوم، النطاق السعري للطرح، وبدء الاكتتاب فعلياً؛ حيث قالت الشركة إن حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

ويبلغ رأس مال الشركة 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم عادي بدون قيمة اسمية؛ أي أنه سيتم طرح 3 مليارات سهم للاكتتاب العام.

وأعلنت الشركة تحديد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام ما بين 30 ريالاً و32 ريالاً.

ومشاركة الأجانب في اكتتاب "أرامكو" ستتم حصراً من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI)، فيما تركز نشرة اكتتاب "أرامكو" الجديدة على المستثمرين من داخل السعودية.

تفصيلاً أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، وذلك على النحو التالي:
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا سعوديا، يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين : ( أ ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
وبينت " أرامكو " أن تواريخ الطرح الرئيسية ستكون على النحو التالي :
- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من 20 / 03 / 1441 هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 07 / 04 /1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 20 / 03 /1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 07 / 04 / 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) .
- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد 01 / 04 / 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م) .
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد 08 / 04 / 1441هـ (الموافق 5 ديسمبر 2019م) .
- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 11 / 04 / 1441هـ (الموافق 8 ديسمبر 2019م) .
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 / 04 / 1441هـ (الموافق 12 ديسمبر 2019م) .
ولفتت الشركة النظر إلى أنه سيبدأ تداول أسهمها في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة ،فيما سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).

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70 مليار ..

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