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الأمم المتحدة تتوقع حلًّا وشيكًا للحرب في اليمن

"جريفيث" قال: الطرفان يصرَّان على رغبتهما في السلام

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، اليوم (الثلاثاء): "أعتقد أن الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك".

وأضاف "جريفيث" للصحفيين في جنيف: "إن الطرفين كليهما يصرّ على رغبته في حل سياسي، والحل العسكري غير وارد؛ ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة".

وجدد المبعوث الأممي، ووفقًا لما نقلت عن "رويترز"؛ التأكيد على أن الحرب في اليمن يمكن وقفها؛ لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقًا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر كانون الأول.

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الأمم المتحدة تتوقع حلًّا وشيكًا للحرب في اليمن
سبق

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، اليوم (الثلاثاء): "أعتقد أن الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك".

وأضاف "جريفيث" للصحفيين في جنيف: "إن الطرفين كليهما يصرّ على رغبته في حل سياسي، والحل العسكري غير وارد؛ ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة".

وجدد المبعوث الأممي، ووفقًا لما نقلت عن "رويترز"؛ التأكيد على أن الحرب في اليمن يمكن وقفها؛ لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقًا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر كانون الأول.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
09:41 PM

الأمم المتحدة تتوقع حلًّا وشيكًا للحرب في اليمن

"جريفيث" قال: الطرفان يصرَّان على رغبتهما في السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، اليوم (الثلاثاء): "أعتقد أن الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك".

وأضاف "جريفيث" للصحفيين في جنيف: "إن الطرفين كليهما يصرّ على رغبته في حل سياسي، والحل العسكري غير وارد؛ ما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة".

وجدد المبعوث الأممي، ووفقًا لما نقلت عن "رويترز"؛ التأكيد على أن الحرب في اليمن يمكن وقفها؛ لأن الطرفين المتحاربين والتوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقًا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر كانون الأول.

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