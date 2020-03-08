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الأرجنتين تؤكّد أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية لمريض "كورونا"

حالات إصابة مؤكّدة في باراجواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو والبرازيل

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، وفاة مريض تمّ تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الأرجنتين، يوم السبت؛ ليصبح أول شخص يُتوفى بسبب هذا الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت باراجواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أولى حالات إصابة مؤكّدة بـ "كورونا" في الأيام الأخيرة، كما تأكّد وجود حالات إصابة أيضاً في البرازيل.

الأرجنتين فيروس كورنا الجديد

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الأرجنتين تؤكّد أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية لمريض "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، وفاة مريض تمّ تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الأرجنتين، يوم السبت؛ ليصبح أول شخص يُتوفى بسبب هذا الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت باراجواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أولى حالات إصابة مؤكّدة بـ "كورونا" في الأيام الأخيرة، كما تأكّد وجود حالات إصابة أيضاً في البرازيل.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:25 AM

الأرجنتين تؤكّد أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية لمريض "كورونا"

حالات إصابة مؤكّدة في باراجواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو والبرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، وفاة مريض تمّ تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الأرجنتين، يوم السبت؛ ليصبح أول شخص يُتوفى بسبب هذا الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت باراجواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أولى حالات إصابة مؤكّدة بـ "كورونا" في الأيام الأخيرة، كما تأكّد وجود حالات إصابة أيضاً في البرازيل.

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