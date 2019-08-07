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شاهد.. شقيقة شهيد فلسطيني: الملك سلمان الأب الحنون وهو تاج على رؤوسنا

ثمّنت جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

أكدت الحاجة كوثر حسين أخت الشهيد "محمد" من قطاع غزة بدولة فلسطين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يعد بمثابة الأب الحنون للشعب الفلسطيني، فهو تاج على رؤوسنا، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ونوّهت بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للضيوف منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة، مشيدة بالتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة، من الترحيب والضيافة الكريمة، ومشيرة إلى أن الشعب السعودي لا مثيل له من الكرامة والشهامة والمودة والمحبة.

يذكر أن 1000 حاجّ وحاجّة من دولة فلسطين، قد وصلوا إلى مكة المكرمة اليوم الأربعاء، يمثلون 500 من قطاع غزة، و500 من الضفة الغربية، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من أسر وذوي الشهداء الذين صدر الأمر الملكي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لحج هذا العام 1440هـ.

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شاهد.. شقيقة شهيد فلسطيني: الملك سلمان الأب الحنون وهو تاج على رؤوسنا
سبق

أكدت الحاجة كوثر حسين أخت الشهيد "محمد" من قطاع غزة بدولة فلسطين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يعد بمثابة الأب الحنون للشعب الفلسطيني، فهو تاج على رؤوسنا، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ونوّهت بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للضيوف منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة، مشيدة بالتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة، من الترحيب والضيافة الكريمة، ومشيرة إلى أن الشعب السعودي لا مثيل له من الكرامة والشهامة والمودة والمحبة.

يذكر أن 1000 حاجّ وحاجّة من دولة فلسطين، قد وصلوا إلى مكة المكرمة اليوم الأربعاء، يمثلون 500 من قطاع غزة، و500 من الضفة الغربية، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من أسر وذوي الشهداء الذين صدر الأمر الملكي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لحج هذا العام 1440هـ.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:47 PM

شاهد.. شقيقة شهيد فلسطيني: الملك سلمان الأب الحنون وهو تاج على رؤوسنا

ثمّنت جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
3
2,361

أكدت الحاجة كوثر حسين أخت الشهيد "محمد" من قطاع غزة بدولة فلسطين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يعد بمثابة الأب الحنون للشعب الفلسطيني، فهو تاج على رؤوسنا، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ونوّهت بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للضيوف منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة، مشيدة بالتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة، من الترحيب والضيافة الكريمة، ومشيرة إلى أن الشعب السعودي لا مثيل له من الكرامة والشهامة والمودة والمحبة.

يذكر أن 1000 حاجّ وحاجّة من دولة فلسطين، قد وصلوا إلى مكة المكرمة اليوم الأربعاء، يمثلون 500 من قطاع غزة، و500 من الضفة الغربية، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من أسر وذوي الشهداء الذين صدر الأمر الملكي الكريم باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج لحج هذا العام 1440هـ.

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