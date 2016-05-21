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"هواوي" تتحدث عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية بعد ضربة "جوجل" القاصمة

تحدثت شركة "هواوي" الصينية عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية، عقب ضربة شركة "جوجل" الأمريكية القاصمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "هواوي" قولها إنها لن تتخلى عن مستخدمي هواتفها الذكية أو حاسباتها اللوحية أو باقي أجهزتها الذكية.

وكانت شركة "جوجل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.

وقررت "جوجل" سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم "جوجل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

وقالت الشركة الصينية: "سنواصل تقديم التحديثات والخدمات والدعم الأمني لهواتفنا الذكية وحاسباتنا اللوحية، بعد إعلان (جوجل) سحب ترخيص أندرويد".

وتابعت "هواوي": "قدّمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".

ومضت "ستواصل (هواوي) توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمقبلة، وسيسري هذا الأمر كذلك على كافة الأجهزة الموجودة في المخازن على مستوى العالم".

واختتمت "هواوي": "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"هواوي" تتحدث عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية بعد ضربة "جوجل" القاصمة
سبق

تحدثت شركة "هواوي" الصينية عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية، عقب ضربة شركة "جوجل" الأمريكية القاصمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "هواوي" قولها إنها لن تتخلى عن مستخدمي هواتفها الذكية أو حاسباتها اللوحية أو باقي أجهزتها الذكية.

وكانت شركة "جوجل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.

وقررت "جوجل" سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم "جوجل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

وقالت الشركة الصينية: "سنواصل تقديم التحديثات والخدمات والدعم الأمني لهواتفنا الذكية وحاسباتنا اللوحية، بعد إعلان (جوجل) سحب ترخيص أندرويد".

وتابعت "هواوي": "قدّمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".

ومضت "ستواصل (هواوي) توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمقبلة، وسيسري هذا الأمر كذلك على كافة الأجهزة الموجودة في المخازن على مستوى العالم".

واختتمت "هواوي": "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:12 PM

"هواوي" تتحدث عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية بعد ضربة "جوجل" القاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تحدثت شركة "هواوي" الصينية عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية، عقب ضربة شركة "جوجل" الأمريكية القاصمة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "هواوي" قولها إنها لن تتخلى عن مستخدمي هواتفها الذكية أو حاسباتها اللوحية أو باقي أجهزتها الذكية.

وكانت شركة "جوجل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.

وقررت "جوجل" سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة؛ ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم "جوجل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

وقالت الشركة الصينية: "سنواصل تقديم التحديثات والخدمات والدعم الأمني لهواتفنا الذكية وحاسباتنا اللوحية، بعد إعلان (جوجل) سحب ترخيص أندرويد".

وتابعت "هواوي": "قدّمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".

ومضت "ستواصل (هواوي) توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمقبلة، وسيسري هذا الأمر كذلك على كافة الأجهزة الموجودة في المخازن على مستوى العالم".

واختتمت "هواوي": "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".

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