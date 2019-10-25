النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة طيبة" تُوقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة

لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية والرياح

وقّعت جامعة طيبة، مذكرة تعاون مشترك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة "عن بُعد"، في اتفاقية إنشاء شراكة بين المدينة والجامعة؛ لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية الوصول إلى بيانات محطات القياس والمشاركة في توفير فرص التدريب والتعاون لجامعة طيبة التي تمثل جزءًا من برامج مدينة الملك عبدالله لرصد ورسم خرائط مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني: إن الاتفاقية التي وقّعها مع الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جاءت رغبة في تعزيز مجالات وأطر التعاون بينها من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة؛ خاصة في المجالات المتعلقة بقياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ورصدها، والتي تعد جزءًا أساسيًّا في تشكيل علاقة متكاملة تعمل على توفير العديد من الفرص في مجال التدريب والتعاون؛ حيث تقدم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية -بالتنسيق مع جامعة طيبة- التدريب في مجال أنشطة الصيانة للمقاولين ومنسوبي الجامعة.

وأشار الدكتور "السراني" إلى أن الاتفاقية تضمنت مجالات التعاون المشترك لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقياساتها وبياناتها، كذلك التدريب والتعاون، ويشمل مشاركة المدينة في إعداد المعايير والخطط التدريبية للتخصصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، واستفادة الجامعة من الأبحاث والدراسات التي تعمل عليها مدينة الملك عبدالله في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تمنح الجامعة فرصة التعاون المشترك بين جامعة طيبة والجامعات الأخرى في مشاريع متعلقة بأبحاث استخدام شبكة القياس، إضافة إلى التعاون مع القطاع الصناعي الخاص ومطوّري مشاريع الطاقة والممولين في المشاريع التي تستخدم بيانات شبكة قياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة طيبة" تُوقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة
سبق

وقّعت جامعة طيبة، مذكرة تعاون مشترك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة "عن بُعد"، في اتفاقية إنشاء شراكة بين المدينة والجامعة؛ لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية الوصول إلى بيانات محطات القياس والمشاركة في توفير فرص التدريب والتعاون لجامعة طيبة التي تمثل جزءًا من برامج مدينة الملك عبدالله لرصد ورسم خرائط مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني: إن الاتفاقية التي وقّعها مع الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جاءت رغبة في تعزيز مجالات وأطر التعاون بينها من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة؛ خاصة في المجالات المتعلقة بقياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ورصدها، والتي تعد جزءًا أساسيًّا في تشكيل علاقة متكاملة تعمل على توفير العديد من الفرص في مجال التدريب والتعاون؛ حيث تقدم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية -بالتنسيق مع جامعة طيبة- التدريب في مجال أنشطة الصيانة للمقاولين ومنسوبي الجامعة.

وأشار الدكتور "السراني" إلى أن الاتفاقية تضمنت مجالات التعاون المشترك لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقياساتها وبياناتها، كذلك التدريب والتعاون، ويشمل مشاركة المدينة في إعداد المعايير والخطط التدريبية للتخصصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، واستفادة الجامعة من الأبحاث والدراسات التي تعمل عليها مدينة الملك عبدالله في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تمنح الجامعة فرصة التعاون المشترك بين جامعة طيبة والجامعات الأخرى في مشاريع متعلقة بأبحاث استخدام شبكة القياس، إضافة إلى التعاون مع القطاع الصناعي الخاص ومطوّري مشاريع الطاقة والممولين في المشاريع التي تستخدم بيانات شبكة قياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
12:33 PM

"جامعة طيبة" تُوقّع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة

لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية والرياح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
532

وقّعت جامعة طيبة، مذكرة تعاون مشترك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة "عن بُعد"، في اتفاقية إنشاء شراكة بين المدينة والجامعة؛ لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية الوصول إلى بيانات محطات القياس والمشاركة في توفير فرص التدريب والتعاون لجامعة طيبة التي تمثل جزءًا من برامج مدينة الملك عبدالله لرصد ورسم خرائط مصادر الطاقة المتجددة.

وقال رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني: إن الاتفاقية التي وقّعها مع الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جاءت رغبة في تعزيز مجالات وأطر التعاون بينها من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة؛ خاصة في المجالات المتعلقة بقياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ورصدها، والتي تعد جزءًا أساسيًّا في تشكيل علاقة متكاملة تعمل على توفير العديد من الفرص في مجال التدريب والتعاون؛ حيث تقدم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية -بالتنسيق مع جامعة طيبة- التدريب في مجال أنشطة الصيانة للمقاولين ومنسوبي الجامعة.

وأشار الدكتور "السراني" إلى أن الاتفاقية تضمنت مجالات التعاون المشترك لاستضافة محطات الرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقياساتها وبياناتها، كذلك التدريب والتعاون، ويشمل مشاركة المدينة في إعداد المعايير والخطط التدريبية للتخصصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، واستفادة الجامعة من الأبحاث والدراسات التي تعمل عليها مدينة الملك عبدالله في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تمنح الجامعة فرصة التعاون المشترك بين جامعة طيبة والجامعات الأخرى في مشاريع متعلقة بأبحاث استخدام شبكة القياس، إضافة إلى التعاون مع القطاع الصناعي الخاص ومطوّري مشاريع الطاقة والممولين في المشاريع التي تستخدم بيانات شبكة قياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,588
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة