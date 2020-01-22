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"أرامكو" تبيع شحنة غاز مسال إلى "إس-أويل" الكورية الجنوبية

"رويترز": لتعزيز نشاطها .. الشحنة للتسليم أوائل مارس

قالت أربعة مصادر، اليوم الأربعاء، إن "أرامكو لتجارة المنتجات البترولية" (أرامكو للتجارة)؛ الذراع التجارية لشركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"، باعت شحنة غاز مسال إلى "إس-أويل" الكورية الجنوبية، إذ تتطلع الشركة لتعزيز نشاطها للغاز المسال.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أضافت المصادر أن الشحنة للتسليم في أوائل مارس، وجرى تداولها على أساس التسليم في ميناء الوصول.

وقال مصدران إن الشحنة بيعت عند نحو 4.40 إلى 4.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من هذا حتى الآن.

ولا تعلق الشركات عادة على الصفقات الفورية.

و"أرامكو" فيما وراء البحار؛ الوحدة التابعة لـ "أرامكو السعودية"، مساهم كبير في "إس-أويل"، وهي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.

وتتطلع "أرامكو"؛ أكبر منتج للنفط في العالم، لمشاريع في أنحاء العالم، للحصول على موطئ قدم قوي في نشاط الغاز العالمي، في مسعاها لأن تصبح فاعلاً كبيراً في مجال الغاز.

أرامكو أرامكو السعودية أرامكو لتجارة المنتجات البترولية أرامكو للتجارة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أرامكو" تبيع شحنة غاز مسال إلى "إس-أويل" الكورية الجنوبية
سبق

قالت أربعة مصادر، اليوم الأربعاء، إن "أرامكو لتجارة المنتجات البترولية" (أرامكو للتجارة)؛ الذراع التجارية لشركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"، باعت شحنة غاز مسال إلى "إس-أويل" الكورية الجنوبية، إذ تتطلع الشركة لتعزيز نشاطها للغاز المسال.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أضافت المصادر أن الشحنة للتسليم في أوائل مارس، وجرى تداولها على أساس التسليم في ميناء الوصول.

وقال مصدران إن الشحنة بيعت عند نحو 4.40 إلى 4.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من هذا حتى الآن.

ولا تعلق الشركات عادة على الصفقات الفورية.

و"أرامكو" فيما وراء البحار؛ الوحدة التابعة لـ "أرامكو السعودية"، مساهم كبير في "إس-أويل"، وهي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.

وتتطلع "أرامكو"؛ أكبر منتج للنفط في العالم، لمشاريع في أنحاء العالم، للحصول على موطئ قدم قوي في نشاط الغاز العالمي، في مسعاها لأن تصبح فاعلاً كبيراً في مجال الغاز.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
11:12 AM

"أرامكو" تبيع شحنة غاز مسال إلى "إس-أويل" الكورية الجنوبية

"رويترز": لتعزيز نشاطها .. الشحنة للتسليم أوائل مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت أربعة مصادر، اليوم الأربعاء، إن "أرامكو لتجارة المنتجات البترولية" (أرامكو للتجارة)؛ الذراع التجارية لشركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"، باعت شحنة غاز مسال إلى "إس-أويل" الكورية الجنوبية، إذ تتطلع الشركة لتعزيز نشاطها للغاز المسال.

ووفق ما نقلته "رويترز"، أضافت المصادر أن الشحنة للتسليم في أوائل مارس، وجرى تداولها على أساس التسليم في ميناء الوصول.

وقال مصدران إن الشحنة بيعت عند نحو 4.40 إلى 4.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من هذا حتى الآن.

ولا تعلق الشركات عادة على الصفقات الفورية.

و"أرامكو" فيما وراء البحار؛ الوحدة التابعة لـ "أرامكو السعودية"، مساهم كبير في "إس-أويل"، وهي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.

وتتطلع "أرامكو"؛ أكبر منتج للنفط في العالم، لمشاريع في أنحاء العالم، للحصول على موطئ قدم قوي في نشاط الغاز العالمي، في مسعاها لأن تصبح فاعلاً كبيراً في مجال الغاز.

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