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مجموعة البنية التحتية في "G-20" تجتمع اليوم لإنهاء مخرجاتها في تعزيز أجندة استخدام التقنية

تسعى إلى تعزيز المرونة الدولية لمواجهة الأزمات

عقدت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين اليوم اجتماعًا لإنهاء مخرجاتها المتعلقة بتعزيز أجندة استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech)، وتقرير التعاون بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية؛ إذ سيتم تقديم هذه المخرجات في الاجتماع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر يوليو المقبل.

وناقشت المجموعة أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في مشاريع البنية التحتية.

ويهدف جدول الأعمال إلى إزالة العوائق، وإدارة المخاطر، وتهيئة الظروف لاستمرار الابتكار فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وأكدت المجموعة أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عازمة على العمل مع شركائها كافة والمستثمرين من القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية التي تعتبر حاسمة لتعزيز تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تضع فيه الدول خططًا اقتصادية لما بعد أزمة كوفيد-19.

كما دعمت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية.

وأشار راكان بن دهيش، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية، إلى أن عدد المشاركين في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر؛ إذ تجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في ذلك التقرير من مختلف الدول 20 تريليون دولار. كما قدم المشاركون مدخلات للتقرير وآرائهم التي تعكس جهود التعاون الموسعة، واهتمام المستثمرين البالغ.

وأضاف: لقد واجهت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة، ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وقال: تمكنا من إيجاد حلول ملموسة، من شأنها أن تخدم صناع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الرئيس المشارك في مجموعة عمل البنية التحتية نائب مساعد وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية للبرازيل ماركو روشا: إن أجندة البنية التحتية لمجموعة العشرين تتطور باستمرار نحو تعزيز البنية التحتية كفئة أصول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت أمامنا تحديات جديدة، والحاجة الملحة إلى تمكين بنية تحتية مرنة.

مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة البنية التحتية في "G-20" تجتمع اليوم لإنهاء مخرجاتها في تعزيز أجندة استخدام التقنية
سبق

عقدت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين اليوم اجتماعًا لإنهاء مخرجاتها المتعلقة بتعزيز أجندة استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech)، وتقرير التعاون بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية؛ إذ سيتم تقديم هذه المخرجات في الاجتماع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر يوليو المقبل.

وناقشت المجموعة أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في مشاريع البنية التحتية.

ويهدف جدول الأعمال إلى إزالة العوائق، وإدارة المخاطر، وتهيئة الظروف لاستمرار الابتكار فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وأكدت المجموعة أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عازمة على العمل مع شركائها كافة والمستثمرين من القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية التي تعتبر حاسمة لتعزيز تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تضع فيه الدول خططًا اقتصادية لما بعد أزمة كوفيد-19.

كما دعمت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية.

وأشار راكان بن دهيش، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية، إلى أن عدد المشاركين في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر؛ إذ تجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في ذلك التقرير من مختلف الدول 20 تريليون دولار. كما قدم المشاركون مدخلات للتقرير وآرائهم التي تعكس جهود التعاون الموسعة، واهتمام المستثمرين البالغ.

وأضاف: لقد واجهت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة، ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وقال: تمكنا من إيجاد حلول ملموسة، من شأنها أن تخدم صناع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الرئيس المشارك في مجموعة عمل البنية التحتية نائب مساعد وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية للبرازيل ماركو روشا: إن أجندة البنية التحتية لمجموعة العشرين تتطور باستمرار نحو تعزيز البنية التحتية كفئة أصول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت أمامنا تحديات جديدة، والحاجة الملحة إلى تمكين بنية تحتية مرنة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:29 PM

مجموعة البنية التحتية في "G-20" تجتمع اليوم لإنهاء مخرجاتها في تعزيز أجندة استخدام التقنية

تسعى إلى تعزيز المرونة الدولية لمواجهة الأزمات

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عبدالله الراجحي - جدة
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عقدت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين اليوم اجتماعًا لإنهاء مخرجاتها المتعلقة بتعزيز أجندة استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech)، وتقرير التعاون بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومديري الأصول والمؤسسات الاستثمارية؛ إذ سيتم تقديم هذه المخرجات في الاجتماع المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر يوليو المقبل.

وناقشت المجموعة أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في مشاريع البنية التحتية.

ويهدف جدول الأعمال إلى إزالة العوائق، وإدارة المخاطر، وتهيئة الظروف لاستمرار الابتكار فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وأكدت المجموعة أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عازمة على العمل مع شركائها كافة والمستثمرين من القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية التي تعتبر حاسمة لتعزيز تعافي الاقتصاد في الوقت الذي تضع فيه الدول خططًا اقتصادية لما بعد أزمة كوفيد-19.

كما دعمت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية.

وأشار راكان بن دهيش، رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية، إلى أن عدد المشاركين في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر؛ إذ تجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في ذلك التقرير من مختلف الدول 20 تريليون دولار. كما قدم المشاركون مدخلات للتقرير وآرائهم التي تعكس جهود التعاون الموسعة، واهتمام المستثمرين البالغ.

وأضاف: لقد واجهت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة، ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وقال: تمكنا من إيجاد حلول ملموسة، من شأنها أن تخدم صناع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية.

وأضاف الرئيس المشارك في مجموعة عمل البنية التحتية نائب مساعد وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية للبرازيل ماركو روشا: إن أجندة البنية التحتية لمجموعة العشرين تتطور باستمرار نحو تعزيز البنية التحتية كفئة أصول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت أمامنا تحديات جديدة، والحاجة الملحة إلى تمكين بنية تحتية مرنة.

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