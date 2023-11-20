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مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سقوط مركبة بالمخواة

فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى يباشرون الحادث

تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى موقع الحادث؛ حيث تم نقل الحالات للمستشفيات القريبة.

المخواة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سقوط مركبة بالمخواة
سبق

تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى موقع الحادث؛ حيث تم نقل الحالات للمستشفيات القريبة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
07:12 PM

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سقوط مركبة بالمخواة

فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى يباشرون الحادث

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
0
833

تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى موقع الحادث؛ حيث تم نقل الحالات للمستشفيات القريبة.

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