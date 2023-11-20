تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى موقع الحادث؛ حيث تم نقل الحالات للمستشفيات القريبة.
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سقوط مركبة بالمخواة
فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى يباشرون الحادث
تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى موقع الحادث؛ حيث تم نقل الحالات للمستشفيات القريبة.
تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في حادث سقوط مركبة بالمخواة
فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى يباشرون الحادث
تسبّب انحراف مركبة تقلّ عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفل، وسقوطها أسفل الوادي بمحافظة المخواة في حدوث وفاة وإصابتين.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والجهات الأخرى موقع الحادث؛ حيث تم نقل الحالات للمستشفيات القريبة.