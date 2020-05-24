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عمان: تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 7770

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (513) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها (179) لعمانيين و(334) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (7770) و36 وفاة.
وأكدت الوزارة على أن (1933) حالة قد تماثلت للشفاء.

ووفق وكالة الأنباء العمانية نوهت الوزارة أن البيان القادم بعدد حالات اليوم وغدًا سيصدر يوم بعد غد الثلاثاء ثالث أيام العيد السعيد. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

فيروس كورونا الجديد

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عمان: تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (513) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها (179) لعمانيين و(334) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (7770) و36 وفاة.
وأكدت الوزارة على أن (1933) حالة قد تماثلت للشفاء.

ووفق وكالة الأنباء العمانية نوهت الوزارة أن البيان القادم بعدد حالات اليوم وغدًا سيصدر يوم بعد غد الثلاثاء ثالث أيام العيد السعيد. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
02:07 PM

عمان: تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا

أصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 7770

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (513) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها (179) لعمانيين و(334) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (7770) و36 وفاة.
وأكدت الوزارة على أن (1933) حالة قد تماثلت للشفاء.

ووفق وكالة الأنباء العمانية نوهت الوزارة أن البيان القادم بعدد حالات اليوم وغدًا سيصدر يوم بعد غد الثلاثاء ثالث أيام العيد السعيد. وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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