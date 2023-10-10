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"حراج المعيصم" يعج بالمخالفات.. بضائع مقلدة وزحام وفوضى

وسط تجاهل لإجراءات السلامة والوقاية

يعج حراج المعيصم بمكة المكرمة بأعداد كثيرة من مرتاديه وتحديداً يوم الجمعة، وينتشر الباعة المتجولون من جنسيات متعددة يفترشون الطريق ويزاحمون المركبات في طريقها، ما أربك حركة السير.

"سبق" وقفت مساء اليوم على حراج المعيصم، ووثقت حجم الفوضى وعدم الالتزام بإجراءات التباعد، وسير عدد من العمالة بدون ارتداء الكمامة رغم الزحام في الموقع.

واستغل عدد من العمالة غياب الرقابة، فعرضوا أطعمة مجهولة المصدر تفتقر لاشتراطات الصحة العامة، فيما عرضوا عدداً من أنابيب الغاز في قارعة الطريق وسط مرور المركبات وزحام المارة ما قد ينذر بكارثة لا قدر الله.

ويعرض في السوق الكثير من شواحن الهواتف النقالة المقلدة، والتي تتسبب بحرائق نظراً لكونها مخالفة للمواصفات والمقاييس، رغم ترويج الباعة لها أنها أصلية ومن الدرجة الأولى، كما تتواجد مركبات تالفة وتحمل لوحات قديمة في أطراف الحراج أو بداخل المستودعات.

حراج المعيصم مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حراج المعيصم" يعج بالمخالفات.. بضائع مقلدة وزحام وفوضى
سبق

يعج حراج المعيصم بمكة المكرمة بأعداد كثيرة من مرتاديه وتحديداً يوم الجمعة، وينتشر الباعة المتجولون من جنسيات متعددة يفترشون الطريق ويزاحمون المركبات في طريقها، ما أربك حركة السير.

"سبق" وقفت مساء اليوم على حراج المعيصم، ووثقت حجم الفوضى وعدم الالتزام بإجراءات التباعد، وسير عدد من العمالة بدون ارتداء الكمامة رغم الزحام في الموقع.

واستغل عدد من العمالة غياب الرقابة، فعرضوا أطعمة مجهولة المصدر تفتقر لاشتراطات الصحة العامة، فيما عرضوا عدداً من أنابيب الغاز في قارعة الطريق وسط مرور المركبات وزحام المارة ما قد ينذر بكارثة لا قدر الله.

ويعرض في السوق الكثير من شواحن الهواتف النقالة المقلدة، والتي تتسبب بحرائق نظراً لكونها مخالفة للمواصفات والمقاييس، رغم ترويج الباعة لها أنها أصلية ومن الدرجة الأولى، كما تتواجد مركبات تالفة وتحمل لوحات قديمة في أطراف الحراج أو بداخل المستودعات.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
11:51 PM

"حراج المعيصم" يعج بالمخالفات.. بضائع مقلدة وزحام وفوضى

وسط تجاهل لإجراءات السلامة والوقاية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
2,339

يعج حراج المعيصم بمكة المكرمة بأعداد كثيرة من مرتاديه وتحديداً يوم الجمعة، وينتشر الباعة المتجولون من جنسيات متعددة يفترشون الطريق ويزاحمون المركبات في طريقها، ما أربك حركة السير.

"سبق" وقفت مساء اليوم على حراج المعيصم، ووثقت حجم الفوضى وعدم الالتزام بإجراءات التباعد، وسير عدد من العمالة بدون ارتداء الكمامة رغم الزحام في الموقع.

واستغل عدد من العمالة غياب الرقابة، فعرضوا أطعمة مجهولة المصدر تفتقر لاشتراطات الصحة العامة، فيما عرضوا عدداً من أنابيب الغاز في قارعة الطريق وسط مرور المركبات وزحام المارة ما قد ينذر بكارثة لا قدر الله.

ويعرض في السوق الكثير من شواحن الهواتف النقالة المقلدة، والتي تتسبب بحرائق نظراً لكونها مخالفة للمواصفات والمقاييس، رغم ترويج الباعة لها أنها أصلية ومن الدرجة الأولى، كما تتواجد مركبات تالفة وتحمل لوحات قديمة في أطراف الحراج أو بداخل المستودعات.

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