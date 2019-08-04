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أهالي القاع بالقنفذة: حصلنا على منح بصكوك و"الإسكان" تصر على إعادة التخطيط

متحدث الوزارة لم يردّ على استفسارات "سبق" منذ ثلاثة أيام

أكد عدد من مالكي مخطط القاع شرق القنفذة أنه تم منحهم في وقت سابق قطعاً سكنية من قبل بلدية القنفذة حصلوا بموجبها على صكوك شرعية، وبعض منهم استخرج رخصة بناء وحصل على قرض عقاري بنفس المخطط.

وأضافوا أنهم تفاجأوا بمعدات أحد المقاولين تعمل على إعادة تخطيط نفس المخطط ودمج أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية دون علمهم، وعندما استفسروا من المقاول أفادهم بأنه مكلف من وزارة الإسكان بإعادة التخطيط، وهو ما اضطرهم لرفع عدد من الشكاوى للجهات العليا طالبوا بسرعة إيقاف المقاول وتكليف لجنة عليا للوقوف على الطبيعة وضمان عدم تضررهم.

وأشار إلى أن مشكلتهم تتلخص في أخذ أراضيهم الممنوحة من قبل بلدية القنفذة، وبصكوك شرعية من كتابة العدل، ومنا من اشترى بمئات الآلاف في هذا المخطط نرجو إيقاف الشركة عن العمل لحين حل مشكلتنا مع الإسكان.

بدورها، تواصلت "سبق" مع متحدث "الإسكان" على "واتساب" وطلب إرسال الاستفسار على الإيميل، لكنه بعد ذلك لم يرد من 3 أيام.

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أهالي القاع بالقنفذة: حصلنا على منح بصكوك و"الإسكان" تصر على إعادة التخطيط
سبق

أكد عدد من مالكي مخطط القاع شرق القنفذة أنه تم منحهم في وقت سابق قطعاً سكنية من قبل بلدية القنفذة حصلوا بموجبها على صكوك شرعية، وبعض منهم استخرج رخصة بناء وحصل على قرض عقاري بنفس المخطط.

وأضافوا أنهم تفاجأوا بمعدات أحد المقاولين تعمل على إعادة تخطيط نفس المخطط ودمج أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية دون علمهم، وعندما استفسروا من المقاول أفادهم بأنه مكلف من وزارة الإسكان بإعادة التخطيط، وهو ما اضطرهم لرفع عدد من الشكاوى للجهات العليا طالبوا بسرعة إيقاف المقاول وتكليف لجنة عليا للوقوف على الطبيعة وضمان عدم تضررهم.

وأشار إلى أن مشكلتهم تتلخص في أخذ أراضيهم الممنوحة من قبل بلدية القنفذة، وبصكوك شرعية من كتابة العدل، ومنا من اشترى بمئات الآلاف في هذا المخطط نرجو إيقاف الشركة عن العمل لحين حل مشكلتنا مع الإسكان.

بدورها، تواصلت "سبق" مع متحدث "الإسكان" على "واتساب" وطلب إرسال الاستفسار على الإيميل، لكنه بعد ذلك لم يرد من 3 أيام.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:34 PM

أهالي القاع بالقنفذة: حصلنا على منح بصكوك و"الإسكان" تصر على إعادة التخطيط

متحدث الوزارة لم يردّ على استفسارات "سبق" منذ ثلاثة أيام

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حسن العيسي - القنفذة
2
518

أكد عدد من مالكي مخطط القاع شرق القنفذة أنه تم منحهم في وقت سابق قطعاً سكنية من قبل بلدية القنفذة حصلوا بموجبها على صكوك شرعية، وبعض منهم استخرج رخصة بناء وحصل على قرض عقاري بنفس المخطط.

وأضافوا أنهم تفاجأوا بمعدات أحد المقاولين تعمل على إعادة تخطيط نفس المخطط ودمج أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية دون علمهم، وعندما استفسروا من المقاول أفادهم بأنه مكلف من وزارة الإسكان بإعادة التخطيط، وهو ما اضطرهم لرفع عدد من الشكاوى للجهات العليا طالبوا بسرعة إيقاف المقاول وتكليف لجنة عليا للوقوف على الطبيعة وضمان عدم تضررهم.

وأشار إلى أن مشكلتهم تتلخص في أخذ أراضيهم الممنوحة من قبل بلدية القنفذة، وبصكوك شرعية من كتابة العدل، ومنا من اشترى بمئات الآلاف في هذا المخطط نرجو إيقاف الشركة عن العمل لحين حل مشكلتنا مع الإسكان.

بدورها، تواصلت "سبق" مع متحدث "الإسكان" على "واتساب" وطلب إرسال الاستفسار على الإيميل، لكنه بعد ذلك لم يرد من 3 أيام.

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