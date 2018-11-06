العراق.. العثور على 202 مقبرة جماعية في مناطق سيطر عليها "داعش"

تضم نحو 12 ألف جثة.. والأمم المتحدة تدعو للمحافظة على المواقع

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم نحو 12 ألف جثة، في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بين عامي 2014 و2017.

وقال التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار".

وذكر أنه جرى استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة ديالى وواحدة في محافظة نينوى و23 في محافظة صلاح الدين.

ولفت التقرير إلى أنه بعد مرور عام على إعلان السلطات العراقية النصر على "داعش"، فإن ما يُعثر عليه في هذه المواقع يحتوي على مصادر مهمة لأدلة يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية، التي يمكن من خلالها ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات وإدانات موثوقة وفقاً للمعايير الدولية.

في السياق نفسه، دعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع؛ من أجل استخراج أدلة الجرائم، والرد على العائلات حول مصير المفقودين.

ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة إلى أكثر من 12 ألف ضحية بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالإضافة إلى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة.