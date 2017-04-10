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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض الوفيات بكورونا في إسبانيا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة

شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصًا.

ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.

يأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض الوفيات بكورونا في إسبانيا
سبق

شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصًا.

ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.

يأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:40 PM

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض الوفيات بكورونا في إسبانيا

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصًا.

ووفق "رويترز"، سجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.

يأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.

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