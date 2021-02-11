مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف المليشيا الحوثية مطار أبها الدولي

جدد تضامنه مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصدّ هذا العدوان وحماية أراضيها

عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة دون طيار.

وقالت في بيان لها: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى استهداف أمن المملكة ومنشآتها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات كل التي تتخذها لصد هذا العدوان وحماية أراضيها ومنشآتها".