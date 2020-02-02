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إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية خلال التجربة

"الجوازات": عبر منصة "أبشر" وفق مجموعة من الشروط المحددة

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة "أبشر" خلال فترة التجربة (90 يوماً) لمن لم يصدر له "هوية مقيم" من العمالة المنزلية.

وأكدت "الجوازات" لزوم توفر عدة شروط لاستخدام الخدمة، وهي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وألا يكون العامل (المكفول) مسجلاً كمتوفى أو متغيباً عن العمل أو خارج المملكة العربية السعودية، وعدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

وأشارت إلى أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية - خدمات المكفولين، ثم الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

وحثت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

المديرية العامة للجوازات منصة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية خلال التجربة
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة "أبشر" خلال فترة التجربة (90 يوماً) لمن لم يصدر له "هوية مقيم" من العمالة المنزلية.

وأكدت "الجوازات" لزوم توفر عدة شروط لاستخدام الخدمة، وهي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وألا يكون العامل (المكفول) مسجلاً كمتوفى أو متغيباً عن العمل أو خارج المملكة العربية السعودية، وعدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

وأشارت إلى أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية - خدمات المكفولين، ثم الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

وحثت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:07 PM

إتاحة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية خلال التجربة

"الجوازات": عبر منصة "أبشر" وفق مجموعة من الشروط المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة "أبشر" خلال فترة التجربة (90 يوماً) لمن لم يصدر له "هوية مقيم" من العمالة المنزلية.

وأكدت "الجوازات" لزوم توفر عدة شروط لاستخدام الخدمة، وهي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وألا يكون العامل (المكفول) مسجلاً كمتوفى أو متغيباً عن العمل أو خارج المملكة العربية السعودية، وعدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

وأشارت إلى أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية - خدمات المكفولين، ثم الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

وحثت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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