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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

تركي بن طلال: توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

شدد على دور شيوخ ونواب القبائل في مواجهة فيروس "كورونا"

شدد أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة "كورونا" الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس "كورونا" في كل محافظات المنطقة.

وأشار أمير منطقة عسير إلى أهمية دور شيوخ ونواب القبائل في توعية أفراد القبيلة بالبقاء في المنازل، ومعرفة أهداف قرار منع التجول، ومخاطر التهاون فيه، موجهاً باستخدام جميع السبل والوسائل لإيصال الرسائل التوعوية بضرورة التباعد الاجتماعي بوعي ومسؤولية.

وطالب أمير منطقة عسير في اتصال مرئي مع مشايخ قبائل رجال ألمع، بالتواصل المباشر مع المحافظة أو مقام الإمارة في أي احتياج للمواطنين في المحافظة عبر الأرقام الرسمية التي تم تزويد الجميع بها.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي بن طلال: توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني
سبق

شدد أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة "كورونا" الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس "كورونا" في كل محافظات المنطقة.

وأشار أمير منطقة عسير إلى أهمية دور شيوخ ونواب القبائل في توعية أفراد القبيلة بالبقاء في المنازل، ومعرفة أهداف قرار منع التجول، ومخاطر التهاون فيه، موجهاً باستخدام جميع السبل والوسائل لإيصال الرسائل التوعوية بضرورة التباعد الاجتماعي بوعي ومسؤولية.

وطالب أمير منطقة عسير في اتصال مرئي مع مشايخ قبائل رجال ألمع، بالتواصل المباشر مع المحافظة أو مقام الإمارة في أي احتياج للمواطنين في المحافظة عبر الأرقام الرسمية التي تم تزويد الجميع بها.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
03:29 PM

تركي بن طلال: توعية أفراد القبائل بالإجراءات الاحترازية واجب وطني

شدد على دور شيوخ ونواب القبائل في مواجهة فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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شدد أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة "كورونا" الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس "كورونا" في كل محافظات المنطقة.

وأشار أمير منطقة عسير إلى أهمية دور شيوخ ونواب القبائل في توعية أفراد القبيلة بالبقاء في المنازل، ومعرفة أهداف قرار منع التجول، ومخاطر التهاون فيه، موجهاً باستخدام جميع السبل والوسائل لإيصال الرسائل التوعوية بضرورة التباعد الاجتماعي بوعي ومسؤولية.

وطالب أمير منطقة عسير في اتصال مرئي مع مشايخ قبائل رجال ألمع، بالتواصل المباشر مع المحافظة أو مقام الإمارة في أي احتياج للمواطنين في المحافظة عبر الأرقام الرسمية التي تم تزويد الجميع بها.

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