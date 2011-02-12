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خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. مركز "حنظلة" يكشف التفاصيل

تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام وحلقات نقاش.. "يوم لإرجاع الوجبات" و"موجة إزعاج"

من المقرر أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خطوات تصعيدية جديدة في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى: فإن "هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الاثنين المقبل وليوم واحد فقط".

ووفقًا لمركز "حنظلة للأسرى والمحررين": فإنه "سيتم اليوم السبت إغلاق الأقسام خلال الفترة الصباحية والخروج بعد الظهر إلى الساحات وتشكيل حلقات لنقاش الإضراب".

وأشار إلى أنه "سيتم إرسال رسالة من الحركة الوطنية الأسيرة إلى مصلحة السجون بأن الإجراءات التي تتخذها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال الأيام الثلاثة القادمة سيتم تخصيص يوم لإرجاع الوجبات، كما سيتم ليلًا تنظيم "موجة إزعاج" من قبل الأسرى في كافة الأقسام.

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خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. مركز "حنظلة" يكشف التفاصيل
سبق

من المقرر أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خطوات تصعيدية جديدة في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى: فإن "هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الاثنين المقبل وليوم واحد فقط".

ووفقًا لمركز "حنظلة للأسرى والمحررين": فإنه "سيتم اليوم السبت إغلاق الأقسام خلال الفترة الصباحية والخروج بعد الظهر إلى الساحات وتشكيل حلقات لنقاش الإضراب".

وأشار إلى أنه "سيتم إرسال رسالة من الحركة الوطنية الأسيرة إلى مصلحة السجون بأن الإجراءات التي تتخذها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال الأيام الثلاثة القادمة سيتم تخصيص يوم لإرجاع الوجبات، كما سيتم ليلًا تنظيم "موجة إزعاج" من قبل الأسرى في كافة الأقسام.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
11:58 AM

خطوات تصعيدية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. مركز "حنظلة" يكشف التفاصيل

تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام وحلقات نقاش.. "يوم لإرجاع الوجبات" و"موجة إزعاج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المقرر أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خطوات تصعيدية جديدة في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى: فإن "هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الاثنين المقبل وليوم واحد فقط".

ووفقًا لمركز "حنظلة للأسرى والمحررين": فإنه "سيتم اليوم السبت إغلاق الأقسام خلال الفترة الصباحية والخروج بعد الظهر إلى الساحات وتشكيل حلقات لنقاش الإضراب".

وأشار إلى أنه "سيتم إرسال رسالة من الحركة الوطنية الأسيرة إلى مصلحة السجون بأن الإجراءات التي تتخذها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وخلال الأيام الثلاثة القادمة سيتم تخصيص يوم لإرجاع الوجبات، كما سيتم ليلًا تنظيم "موجة إزعاج" من قبل الأسرى في كافة الأقسام.

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